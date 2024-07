¿Biden se baja de la contienda presidencial? Por este único motivo la abandonaría

Luego de casi tres semanas de llamados para abandonar la carrera por la reelección, el presidente estadounidense, Joe Biden, destapó el único motivo que lo haría renunciar a su aspiración de un segundo mandato.

Por primera vez el líder demócrata admitió en entrevista con BET News que sí habría una razón para reconsiderar su futuro político y alejarse del proceso electoral y ceder la nominación y sería por temas de salud: “Si tuviera alguna condición médica que surgiera, si alguien, sin los médicos vinieran a mí y me dijeran tiene este problema y ese problema”.

#Biden dice, en una entrevista con BET News, que dejaría la contienda presidencial:



"Si me surgiera alguna condición médica, si los médicos vinieran a decirme que tengo este o aquel problema" pic.twitter.com/27DVGQr4pE — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 17, 2024

Declaración reaviva rumores sobre salud de Biden

Las declaraciones de de Biden recuerdan las múltiples críticas tras el primer debate presidencial con Donald Trump, el pasado 27 de junio, cuando se desataron rumores de problemas de salud como daño cognitivo y hasta Parkinson.

Lo anterior, luego de que nuevamente el demócrata se viera comprometido por no terminar sus frases y hasta lucir débil. Las críticas escalaron días después, cuando confundió a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, con el líder ruso y responsable de la invasión a Ucrania, Vladimir Putin, así como a su vicepresidenta, Kamala Harris, con el oponente político Donald Trump.

⚡ #AHORA | Biden acaba de decirle Valdimir Putin al presidente ucraniano Zelenski, en la cumbre de la OTAN. pic.twitter.com/j4W64x0NMv — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) July 11, 2024

Biden abre puerta a retirada de la contienda presidencial

Y resalta que a tres meses y medio de los comicios abriera la puerta a una retirada, como exigen o sugieren hasta sus aliados, tema que también expuso la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, mientras escala rápidamente el número de congresistas que advierten que si no abandona la campaña podría costarles no sólo una derrota presidencial sino en ambas Cámaras.

Al respecto, The Associated Press reveló que casi dos terceras partes en los demócratas piden al ejecutivo federal debe dejar la contienda al admitir que no tiene posibilidades de ganar, lo que evidencia que sus actos de convencer al partido de que puede continuar y ganar, como lo afirmó a sus días, no están funcionado; según sondeos de la agencia siete de cada 10 creen que debe permitir que se nomine a otro candidato, pues no debe posibilidades de que derrote al magnate en esta revancha electoral.

Tema en el que resaltan que son los “demócratas comunes”, los que aún lo apoyan, mientras que son los líderes y los “famosos” quienes insisten que debe abandonar la contienda, pues ya sólo tres de cada 10 demócratas creen que tiene la capacidad mental para continuar en la Casa Blanca cuatro años más.

Lo anterior contrasta con el apoyo que mantiene Donald Trump en su partido, especialmente tras el atentado en el que recibió un impacto de bala durante un mitin en Pensilvania, hecho del que a cuatro días aún no se conoce el móvil del agresor, quien evadió controles de seguridad.

Donald Trump resultó herido tras un intento de asesinato durante un mitin en Pensilvania. Foto: Especial

Joe Biden da positivo a COVID-19

En tanto, este miércoles 17 de julio Joe Biden dio positivo a COVID-19, por lo que suspendió un evento con simpatizantes que ya lo esperaban en Las Vegas.

La directora ejecutiva de la organización UnidosUS, Janet Munguía, reportó que habló por teléfono con el político demócrata quien le contó “su profunda decepción por no poder acompañarnos de esta tarde”, tras haber dado positivo a COVID-19, ante lo que algunos presentes hicieron gestos de desilusión pues el demócrata daría un discurso.

