Kate Middleton aparece nuevamente en público, en Wimbledon, después de su diagnóstico de cáncer

Kate Middleton, princesa de Gales, hizo su esperada reaparición en Wimbledon el domingo, en la final individual masculina. Esta es apenas su segunda aparición pública este año, mientras se somete a quimioterapia preventiva contra el cáncer.

Con una radiante sonrisa, Kate, de 42 años, llegó al All England Club, luciendo un vestido morado brillante, uno de los colores oficiales de Wimbledon. Fue recibida con una ovación de pie por parte de la multitud en la cancha central mientras tomaba su asiento en el Palco Real. La acompañaba su hija de 9 años, la princesa Carlota.

Kate y Carlota llegaron al célebre torneo de Grand Slam sobre hierba en el suroeste de Londres en una caravana aproximadamente media hora antes del inicio del partido entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz.

Así apareció Kate Middleton en Wimbledon. Foto: Reuters

Antes del partido, se dirigieron a una terraza del club, conectada al estadio principal por un paseo peatonal, donde saludaron a varias personas, incluyendo a la campeona del US Open 2021, Emma Raducanu, y otros jóvenes tenistas británicos.

Desde 2016, Kate es patrona del All England Lawn Tennis and Croquet Club, y sus deberes ceremoniales incluyen la entrega de trofeos a los ganadores de las finales individuales. En esta ocasión, no estuvo presente en la final femenina del sábado, donde Barbora Krejcikova venció a Jasmine Paolini.

Kate reveló en marzo que tenía cáncer y que estaba sometiéndose a quimioterapia, habiendo sido diagnosticada tras una operación abdominal en enero. Su primera aparición pública después del diagnóstico fue en junio, durante el desfile militar "Trooping the Colour", con motivo del cumpleaños oficial del rey Carlos III.

Su esposo, el príncipe Guillermo, no pudo acompañarla el domingo, ya que estaba en Alemania para presenciar la final del Campeonato Europeo de Fútbol, donde Inglaterra se enfrentó a España.

La familia real ha mantenido detalles específicos sobre el tipo de cáncer y la condición médica de Kate en privado, aunque su oficina en el palacio de Kensington ha confirmado que su tratamiento comenzó en febrero y que continúa avanzando en su recuperación.

