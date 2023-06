En apretón político, Rusia va a elecciones en región del Donbás

Al ser exhibida por la contraofensiva, Rusia busca retomar el control del Donbás desde la mesa al convocar a elecciones a las cuatro “repúblicas” anexadas para que Ucrania acepte que las perdió, acto que Kiev tachó de “falso”.

Los múltiples avances de Ucrania obligaron al Kremlin a tomar decisiones más allá de los bombardeos.

Y en el terreno político programó comicios en Donetsk, Lugansk, Jerson y Zaporiyia el próximo 10 de septiembre, lo que Kiev ve como acto intimidatorio, pues el Ministerio de Defensa acusó que es la reacción de “la ambición” rusa para presentar esas regiones como propias, luego de que las tropas de Volodimir Zelenski le quitaran el control de cinco provincias cerca de Bajmut y Vulhedar.

Así Moscú confirma que cobra represalias por los repliegues forzados de sus bases y la presidenta de la Comisión Electoral Central, Ella Pamfilova, detalló el plan para elegir a nuevos líderes, en el primer proceso bajo el régimen, que coincide con los comicios en la nación más grande de Europa.

La funcionaria detalló a medios afines como TASS e Interfax que los jefes interinos sugirieron empalmarlo con la cita nacional, presuntamente como parte de la unificación y nuevo golpe a la soberanía de la nación que invadió en febrero del 2022, contrario a lo que dictan sus normas en torno a regiones bajo la ley marcial.

Destaca que el plan se concretará previo al primer aniversario de las adhesiones que el mundo rechazó por “ilegítimas”, y desvela la intención de que asuman por las mismas fechas en que supuestamente ganó el sí por ser de la Federación Rusa, lo que implica renunciar a la ciudadanía ucraniana o podrían ser sancionados; sin embargo, la potencia que desató la guerra no tiene un verdadero control del corredor clave, que ya visitó Putin al menos dos veces desde que lo invadió, y mientras buscan apoderarse de los accesos al Mar Azov.

En tanto, ambos bandos cruzan versiones sobre sus avances y pérdidas. Mientras la resistencia local encara bombardeos en Jerson, Sumi y Krivoi Rog, donde Moscú hirió a menores de edad y mató a una anciana de 80 años.

Putin dio la cara por sus Fuerzas Armadas al minimizar el impacto de los golpes ucranianos. Dijo que, pese a las presunciones rivales éstos tienen “pérdidas catastróficas”, pues según un balance militar Rusia perpetra 10 veces más bajas que las sufridas desde que Kiev activó su respuesta.

Pero el defensor desmintió al Krem-lin al sostener que el invasor siempre desestima reportes que lo contradicen.

La viceministra de Defensa, Hannia

Maliar, señaló a Ukrinform que son ellos los que provocan nueve veces más pérdidas al ocupante, tanto en soldados como en equipo y armas.

Apuntó que, a diferencia de ese régimen, Zelenski no oculta sus bajas, pero recalcó que son menores que las del enemigo, que acumula decenas día a día. Y dijo que saben que Rusia buscará tergiversar la situación o aportar información falsa para sembrar pánico, pero que en el conflicto no ganará la estrategia mediática. La funcionaria fue respaldada por otros mandos, que advirtieron que Moscú no apagará su respuesta, pues apuestas por liberarse y expulsar al terrorista de la mano de Occidente.

Los locales coincidieron en que suman éxitos consecutivos, pues además de quitarle aldeas al rival, redujo su zona de operación al recorrer un kilómetro el frente de batalla en 24 horas en Vulhedar, pese a “feroces combates”, mientras que en otras zonas avanzan metro a metro para echarlos definitivamente.

Incluso, Zelenski adelantó que si siguen esta ruta positiva, como hasta ahora, derrotarán al régimen terrorista y recuperarán su libertad y soberanía.

“Sólo la fuerza conjunta de nuestra gente puede detener al enemigo”, publicó en redes sociales mientras su ciudad natal fue alcanzada por más ataques.

Añadió que su estrategia es defenderse de los “terribles crímenes de guerra”, anclados al valor a la vida y a la libertad, pero para ello requiere mayor compromiso aliado, pues en un duro mensaje a Suiza insistió en no ser indiferente y enviar equipo, así como elevar las restricciones al gobierno de Putin; de lo contrario, perderán ante un terrorista.

Pero la ayuda sigue escalando con más gobiernos que capacitan a los suyos; la Unión Europea dijo que 80 por ciento de los soldados previstos ya recibieron entrenamiento especial y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) comprometió capacitación especial para los cazas de combate, mientras otros adiestran a sus pilotos.

Más tarde fue respaldado por el Parlamento Europeo que con 425 votos pugnó por adherir a la nación de Zelenski a la alianza estratégica, pero hasta que concluya la guerra.