Kremlin palomea proyecto de paz y anticipa choque nuclear

Luego de tres horas más de conversaciones, el presidente ruso, Vladimir Putin, dio el visto bueno al plan de su homólogo chino, Xi Jinping, para acabar con la guerra que suma 391 días; sin embargo, el líder de Ucrania, Volodimir Zelenski, atajó que aún no hay nada concreto.

El anfitrión de la cumbre reconoció los 12 puntos de Beijing, pues definió éstos como la base para resolver el mayor conflicto global, pues las potencias “amigas” sí están dispuestas a resolverlo, en una crítica a Occidente por preferir suministrar armas a Kiev.

Pero el líder del Kremlin no abundó en casos específicos para garantizar el “orden mundial” y sólo dijo que se apegan al “enfoque ruso”, resaltando ese apoyo.

Y por segundo día consecutivo dio más relevancia a la cercanía con Beijing, pues el anfitrión dijo que la visita, vigilada por rivales, es un “nuevo capítulo” en la crisis y en su relación bilateral lo que ameritó hasta un brindis. Al concluir el diálogo exaltó las declaraciones conjuntas entre socios “estables, prósperos y exitosos” en el Gran Palacio del Kremlin.

Al respecto, medios señalaron que el invasor aprovechó sus lazos con Xi para ampliar los negocios entre “amigos”.

Xi Jinping (izq.) brinda con su homólogo ruso, Vladimir Putin, por su relación. Foto: AP

Se reveló que ofreció a la potencia aprovechar la salida de firmas occidentales para tener más presencia, mejorar la cooperación y reforzarse como proveedores energéticos, en medio del aislamiento económico por la guerra. Y es que confía en superar sus marcas de intercambios por 200 mil millones de dólares, tras un crecimiento de más de 100 por ciento en una década, y prometió incrementar el suministro de alimentos al mercado oriental, según la agencia TASS.

Putin agregó que su relación con China, a la que calificó como la más desarrollada a nivel mundial, está “en el mejor momento”, esto al sentirse arropado, pues Beijing admitió al igual que él ciertas preocupaciones sobre el supuesto expansionismo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y lo invitó a visitar su país en correspondencia a la “hospitalidad y cálida bienvenida” del encuentro que concluye hoy.

Al retomar el tema de Ucrania, Rusia afirmó que el verdadero reto no es lo que negocien Moscú y Beijing, sino que Ucrania y Occidente se abran, al acusar que son éstos los que se niegan a retomar el diálogo para una solución constructiva, según el vocero ruso, Dmitri Peskov.

De inmediato Zelenski y la OTAN alegaron que no hay avances, pues sólo se podrá evaluar la situación hasta que China y Ucrania sostengan conversaciones.

Gráfico

El líder defensor aseveró que no puede fijar un posicionamiento mientras no tenga un diálogo con Jinping, pero adelantó que aún no se le informan posibles acuerdos en torno a esta propuesta ni ha recibido invitación para el supuesto encuentro virtual con Beijing, por lo que tomó la iniciativa e invitó a abrir lazos con dicha potencia, tras semanas de minimizar el proyecto chino.

Además, aprovechó su discurso para resaltar el respaldo mundial que sigue recibiendo al presumir la asociación especial e “histórica” con Japón, pues ayer recibió al primer ministro, Fumio Kishida, quien recorrió Kiev y Bucha, una de las regiones más afectadas por los crímenes de guerra del invasor, y después dialogó con él sobre la situación actual, momento en que confirmó que tendrá una participación especial en el G-7.

Por separado, el secretario de la alianza estratégica, Jens Stoltenberg, dijo que no se puede hablar de un acuerdo, pero asestó que China mostrará verdadera “seriedad” hasta que entable pláticas con Zelenski, pues poner fin a esta escalada no se da desde un solo bando, luego de críticas rusas de que Beijing sí logrará lo que no han conseguido los países occidentales en meses. Mientras que voces de EU cuestionaron la imparcialidad oriental, pues Jinping no ha condenado la guerra y desconfían de su plan negociador, pues ven mayor afinidad por Moscú.

En tanto, en el campo de batalla Rusia no cesa los ataques y tampoco descarta aumentarlos, pues el régimen advirtió que no se quedará de brazos cruzados ante las filtraciones de que el gobierno británico equipará a los defensores con proyectiles con uranio empobrecido.

Ante estas acciones, Putin apuntó que “Rusia se verá obligada a reaccionar” sin anticipar las represalias. Su declaración fue secundada por el ministro de Defensa, Serguei Shoigu, quien alertó que están más cerca de una colisión nuclear, lo que los obliga a analizar sus próximos pasos, pues la OTAN ya ha usado ese material en su contra, al referirse a los ataques en Kosovo. No obstante, Gran Bretaña rebajó las tensiones al aclarar que esa munición no tiene capacidad nuclear y Rusia sólo desinforma.

En tanto, los defensores destacan pequeños triunfos, pues nuevos informes exponen que Rusia perdió fuerza en Bajmut, ante las bajas, y Kiev recuperó a niños deportados por el vecino, luego de que el ocupante alegara que los protege, pues el embajador ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Vasili Nebenzia, sostuvo que están más seguros ahí que en Ucrania.