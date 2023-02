Líderes europeos prometen ayuda a gobierno de Kiev

Associated Press

Al cierre de una cumbre de 16 horas que terminó la madrugada del viernes cuando Volodimir Zelenski ya se había retirado, los líderes de la Unión Europea prometieron que harían todo lo necesario para respaldar a Ucrania, pero no ofrecieron un cronograma firme para que las conversaciones sobre la membresía de la UE comiencen como esperaba el presidente ucraniano.

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que los líderes acordaron apoyar a Ucrania “incansablemente, a largo plazo… para ganar la guerra”.

Los líderes de la UE se comprometieron a mirar durante el próximo mes para impulsar la producción de municiones para el esfuerzo de guerra de Ucrania, ya que enfrenta nuevos desafíos de Rusia.

El presidente del Consejo de la UE, Charles Michel, dijo que el bloque necesita “cooperar con el sector industrial y garantizar que podamos acelerar el nivel de producción de municiones y que ellos también puedan cumplir con los compromisos que se necesitan”.

La presidenta de la Comisión de la UE, Ursula von der Leyen, dijo que el nuevo paquete de sanciones de 10 mil millones de euros que se está discutiendo se centraría en privar a Rusia de los bienes militares que necesita y que no puede conseguir en ningún otro lugar.

Mientras estaba en Bruselas, Zelenski le pidió al primer ministro de Eslovaquia, Eduard Heger, que le diera a Ucrania sus aviones de combate MiG-29 de la era soviética. Eslovaquia dejó en tierra su flota de MiG-29 el año pasado. “Trabajaremos en” la solicitud, respondió Heger.

Macron no descartó enviar aviones de combate franceses a Ucrania, pero dijo que Zelenski no los pidió y que no eran la necesidad más urgente de Ucrania.

“En ningún caso se podrían entregar aviones de combate en las próximas semanas”, dijo Macron, en particular debido al entrenamiento necesario. Dijo que Francia podría considerar “intensificar” las entregas de otros equipos, como artillería o sistemas de misiles.