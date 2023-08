Ligan a 6 colombianos con crimen de aspirante presidencial en Ecuador

Sin mencionar a un grupo delictivo, Ecuador confirmó que los seis detenidos por el homicidio del aspirante presidencial Fernando Villavicencio a pocos días de las elecciones son extranjeros, la mayoría con antecedentes penales.

Un día después del crimen por el que el presidente Guillermo Lasso decretó un nuevo Estado de excepción, el Ministerio del Interior confirmó que los implicados en el ataque de “carácter terrorista”, Andrés “M”, José “N”, Adey “G”, Camilo “R”, Jules “C” y John “R”, fueron ubicados tras un puntual seguimiento.

En conferencia, el titular de la dependencia, Juan Zapata, detalló que dos de ellos fueron identificados plenamente en la escena del crimen. Con esa pista catearon viviendas en Conocoto, lo que permitió su arresto y el decomiso de armas, municiones y un auto robado horas después del deceso del presunto autor material, de quien no se reveló el nombre, pero sí que tenía antecedentes, pues fue detenido por posesión de armas siete semanas antes de disparar al abanderado de Movimiento Construye. Pero la Policía dijo desconocer por qué estaba libre.

Aunque el gobierno se reservó el nombre de la organización y su origen, medios revelaron que los “antisociales”, como los llamó el general de la Policía, Fausto Salinas, son colombianos y cuentan con historial criminal por homicidio, tráfico de armas y de drogas y hurto.

El diario El Universo precisó que dos son prófugos en Quito, pues cinco días antes se ordenó su aprehensión por evadir las audiencias por favorecerse de crímenes cometidos por otros, mientras que El Espectador corroboró que uno estuvo cuatro años preso en su Colombia por tráfico de armas y dos más enfrentaron cargos de tráfico de drogas, y a uno de ellos se le suma asesinato agravado.

En tanto, el presidente Lasso solicitó apoyo del Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) tras el ofrecimiento de la embajada de Estados Unidos, proceso que aceptó de inmediato Joe Biden, pues ayer ya esperaban al equipo para esclarecer el hecho que el mandatario advirtió no quedará impune.

Gráfico

Sin embargo, sigue la incertidumbre sobre la seguridad brindada a Villavicencio y la implicación de cárteles locales.

Fuerzas de seguridad admitieron posibles fallas, pues los sospechosos evadieron hasta tres anillos de protección del funcionario, a quien sólo se le vio acompañado de cuatro policías.

Y a la espera de una actualización, el grupo delictivo Los Lobos, responsable de una de las peores masacres en prisiones de la nación, se atribuyó el atentado al tachar de corrupto al político de 59 años, por supuestamente incumplir “promesas” de cuando aceptó financiamiento del crimen, sin entrar en detalles.

Los encapuchados, que rompieron con Los Choneros porque ésos prefirieron aliarse con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en vez del Cártel de Sinaloa, advirtieron que se repetirán esos actos cuando sus cómplices no cumplan lo acordado. Y apuntaron contra el también aspirante Jan Topic: “Si no cumples tu promesa serás el siguiente”, aunque éste no respondió.

Pero poco después surgió otro video de los “verdaderos” Lobos, quienes desmintieron su participación al aclarar que ellos si muestran su cara y acusar que hay bandas que intentan desestabilizar a Ecuador en pleno proceso electoral.

En tanto, el Movimiento Construye instó a respetar la memoria del férreo crítico del correísmo y frenar la difusión de “falsedades” mientras Villavicencio era velado únicamente por su familia, sin responder directamente a la acusación de Los Lobos. Y, aunque aún no eligen al sustituto de su candidato, rechazaron unirse al debate del 13 de agosto luego de que se les negara la petición de posponerlo. Pero explicó que enviará un texto para que se lea en los tiempos que tenía previsto el occiso.

Niegan vínculo con México

Ante señalamientos de un nexo del Cártel de Sinaloa con ese homicidio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador descartó esa versión “sensacionalista”.

En conferencia, explicó que no se atrevería a hacer tal conjetura, por lo que llamó a ser prudentes en el tema, pues enfatizó que no hay información que corrobore los dichos “irresponsables”. Incluso señaló “no hay que olvidarse que siempre, y más en tiempos electorales, se inventan cosas”, luego de que medios sudamericanos recordaran que el propio Villavicencio señaló a un líder de ese grupo de amenazarlo de muerte si seguía mencionándolo.

Además, López Obrador externó sus condolencias y solidaridad a Quito al recordar que México padeció algo similar con el asesinato de Luis Donaldo Colosio en 1994 y confió en que se castigue a los responsables de este asesinato.

Posteriormente, la Cancillería garantizó apoyo a Ecuador en lo que necesite para investigar el atentado del pasado 9 de agosto, pero recalcó, igual que el presidente, que de momento no existen indicios de la supuesta participación de cárteles mexicanos en el crimen que enlutó a toda la región.