Ligan con EI a agresor en Alemania

El sujeto detenido por apuñalar a 11 personas en Alemania tiene vínculos con el terrorismo, confirmaron autoridades a dos días del crimen, mientras siguen las investigaciones y llamados a redoblar la seguridad.

El sospechoso e imputado por al menos tres muertes fue identificado como Issa Al, un joven de 26 años de origen sirio, quien se alojaba en un refugio en Solingen y confesó el crimen tras entregarse a la Policía el pasado 24 de agosto aun con la ropa ensangrentada tras este atentado, de acuerdo con un comunicado de la Fiscalía.

Y se añadió que éste habría reconocido su radicalismo, lo que apunta a que es miembro del Estado Islámico o está ligado a esa organización terrorista, pues en sus primeras declaraciones dijo que su intención era matar al mayor número de personas, al apuñalarlas en el cuello y en la parte superior del cuerpo, según lo que informaron policías en la escena y medios de comunicación.

Mientras que funcionarios revelaron que el sospechoso procedía de un refugio en la región de Solingen y la revista Der Spiegel abundó que éste llegó a la nación desde 2022, periodo en el que habría solicitado asilo, mismo que no se le concedió; dicho medio también puntualizó que se pudo evitar esta agresión, pues, aunque no existía una alerta por considerarlo una amenaza o hasta extremista, sí había una orden de deportación para enviarlo a Bulgaria desde junio del 2023, donde presuntamente debía continuar con su trámite, pero tal acción no se concretó.