Lluvia de un año en sólo 8 horas mata a 95 en España

Lluvias torrenciales por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) provocaron una devastación sin precedentes en provincias de España con un saldo de 95 muertos y el temor de que escale drásticamente, pues se agotan las posibilidades de hallar a personas con vida y admiten que seguirá el recuento de bajas.

Al inicio de la jornada de ayer, equipos de emergencia recuperaron los primeros cuerpos, cifra que con el pasar de las horas se elevó por decenas y alcanzó casi el centenar en Valencia, Castilla-La Mancha y Andalucía, entre ellos bebés y ancianos, destapando de a poco la tragedia que calificaron de “dantesca”, “catastrófica” y “sin precedentes” como la peor emergencia del siglo y por la que el presidente Pedro Sánchez declaró tres días de luto e instaló un Comité de crisis al externar su solidaridad con las regiones golpeadas.

A la par de la catástrofe, en la prensa y redes sociales se difundieron escenas dramáticas de zonas convertidas en ríos con automóviles, árboles, contenedores de basura y electrodomésticos apilados tras ser arrastrados, pues el agua superó el metro de altura e inundó hogares y vehículos con decenas en su interior tras destruir puentes y colapsar carreteras.

Vecinos se ayudan para liberar las calles enlodadas y que terminaron con muebles y electrodomésticos arrastrados. Foto: AP

Al respecto, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet precisó que en ocho horas del pasado 29 de octubre llovió lo que en un año, lo que evidencia la magnitud del impacto climático por la DANA también conocida como “gota fría”, ante la mayor acumulación de agua: 491 litros por metro cuadrado, hecho que no ocurría desde los 90, según la cadena RTVE.

Sin embargo, ayer continuaron los recorridos en botes inflables, lanchas y helicópteros para llegar a más regiones en busca de sobrevivientes, actos en los que rescataron a dos mil 500 personas, gracias a la labor incansable de socorristas, Guardia Civil, Bomberos, Ejército y corporaciones movilizadas por otras comunidades, igual que equipos forenses.

Con el pasar de las horas, el líder de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, advirtió que era imposible hallar sobrevivientes por los daños incalculables y pérdidas millonarias, al prever hallar sólo más cuerpos, mientras que la oposición pidió prepararse para “malas noticias”.

Trenes y otros transportes se vieron obligados a suspender el servicio ante los evidentes daños a la infraestructura. Foto: AP

No obstante, anoche seguían algunas búsquedas limitadas, pues no descartan sorpresas, luego de llamadas sin cesar a emergencias para alertar dónde hay personas atrapadas. Carlos Mazón exhortó a las víctimas a no dejar de marcar para identificar zonas de riesgo y enviar equipo, bajo el llamado de no salir si no era necesario, pues en el país se suspendieron clases, el transporte, actos gubernamentales y partidos de futbol, para habilitar refugios, aunque empresas ignoraron los consejos al obligar a su personal a ir a trabajar, pese a alertas naranjas y rojas extendidas a Cádiz, Castellón, Extremadura, Huelva, Murcia, Salamanca y Sevilla por las lluvias y personas atrapadas.

Ante ello, la Comunidad Valenciana habilitó un número especial por relatos de que desde una noche antes perdieron contacto con sus parejas, hijos o vecinos que les alcanzaron a decir que el agua les llegaba al cuello y otros alertaban que en autos a lo lejos se oía pedir ayuda. Algunos desesperados por la falta de noticias recurrieron a la prensa con historias como la de una mujer y su bebé que no resistían en un techo y ella habló para pedir que cuidaran de sus otros hijos; lamentablemente su cuerpo y del bebé fueron hallados después.

Un ciudadano camina frente a una pila de autos arrastrados por el fuerte nivel de lluvia e inundaciones. Foto: AP

Ante el nivel de devastación se recalcó lo difícil de predecir el peligro, sobre todo alertar cuando ya estaba en curso, mientras que en la nación y en el extranjero externaron su solidaridad con España.

El Congreso dedicó un minuto de silencio cuando iban 50 decesos, mientras que el presidente Pedro Sánchez aseveró “no los vamos a dejar solos” al comprometer ayuda para reconstruir hogares

y pueblos, al tiempo que se reveló que hoy acudirá a la zona azotada.

En tanto, el rey Felipe VI declaró desde la base aérea de Gran Canaria su pésame “por tantas pérdidas de vidas humanas” al señalar que sigue atento a la evolución de la catástrofe. Por separado, regiones ofrecieron ayuda y la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, se declaró lista para responder.