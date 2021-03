Lula da Silva llama a "no seguir ninguna decisión imbécil" de Bolsonaro

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva hizo un llamado a no seguir "ninguna decisión imbécil" del actual presidente de Brasil Jair Bolsonaro y pidió a la población vacunarse contra COVID-19.

"Quiero hacer propaganda para que el pueblo brasileño no siga ninguna decisión imbécil del presidente de la República ni del Ministerio de Salud. Vacúnense, vacúnense porque esa es una de las cosas que pueden librarnos del COVID-19", dijo Lula en su primer discurso después de que se anularon sus condenas por corrupción.

Lula da Silva también criticó el manejo que el gobierno de Bolsonaro ha dado a la pandemia de COVID-19 y a la economía de Brasil.

"La gente no necesita armas. La gente necesita trabajos", dijo Lula burlándose de la política a favor de las armas de Bolsonaro.

Además, dijo que no había decidido si presentarse a las elecciones presidenciales del próximo año, pero su aparición daba la sensación de un evento de campaña.

Las condenas por corrupción contra Lula da Silva fueron anuladas el lunes por un juez de la corte suprema, lo que le permite volver a buscar un cargo político.

La sorpresiva restauración de los derechos políticos de Lula podría generar un enfrentamiento entre el izquierdista, que gobernó Brasil desde 2003 hasta 2011, y Bolsonaro en las elecciones del próximo año.

Bolsonaro dice que Lula ya comenzó a hacer campaña

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva ya lanzó su campaña para las elecciones presidenciales de 2022 con una serie de ataques en su contra.

"¿Qué gobierno fue ese? Fue el gobierno cuya mayor marca fue la corrupción, y se volvió populista", dijo Bolsonaro.

"No sabe de qué está hablando (Lula), no tiene argumentos y va a estar parloteando no sé por cuánto tiempo", agregó.

Con información de Reuters.