Lula no reconoce victoria de Maduro... ni de su rival

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, aseguró que no acepta la victoria de Nicolás Maduro, pero tampoco de la oposición, y que reconocerá los resultados hasta que se presenten las actas.

“No acepto ni su victoria ni la de la oposición. Creo que hay algo: la oposición dice que ganó, él dice que ganó, pero no tiene pruebas. Entonces, exigimos pruebas”, afirmó en entrevista de radio.

Dijo que está trabajando con México y Colombia para encontrar soluciones, y sugirió dos ideas, la formación de un gobierno de coalición que integre miembros del chavismo y de la oposición, o la convocatoria de unas nuevas elecciones.

“Maduro enfrentará las consecuencias de su gesto”, afirmó el presidente, quien dijo tener la “conciencia de haber intentado ayudar mucho”.

“Hay varias salidas. Una es un gobierno de coalición, un gobierno de coalición con la oposición. Todo el mundo va a participar de un gobierno (de coalición). Ahora hay un desacuerdo (...) entre aquellos que quieren que diga que la oposición fue victoriosa, yo no puedo decir que fue victoriosa porque no tengo datos, y mucho menos puedo decir que Maduro fue victorioso porque no tengo datos”, expuso.

El líder brasileño aseguró que su relación con Maduro, que en el pasado era muy buena, se ha “deteriorado”, como consecuencia de que “la situación política está deteriorada en Venezuela”.

En ese contexto, el candidato presidencial de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González, faltó ayer a la tercera citación que le hizo la Fiscalía General de Venezuela que le investiga por la publicación en Internet de datos que acreditarían su victoria en los comicios, por lo que se arriesga a que las autoridades chavistas ordenen ahora su arresto.

La Fiscalía emitió el jueves una tercera citación para hoy a las 10:00, hora local, luego de que González no acudió a dos previas el lunes y el martes de esta semana, pero el exembajador, investigado por los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, asociación para delinquir y conspiración, no se presentó.