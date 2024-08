María Corina Machado llama a México a meter presión a Nicolás Maduro

La líder opositora venezolana María Corina Machado hizo un llamado ayer al Gobierno mexicano para que, aprovechando que tiene un “canal” de comunicación, con el régimen de Nicolás Maduro, lo presione para que reconozca su derrota electoral en los comicios del pasado 28 de julio y acepte una transición negociada.

Asimismo, indicó que la oposición de su país tiene la disposición para que órganos como el Instituto Nacional Electoral (INE) tengan acceso a sus bases de datos y comprueben la derrota del líder chavista frente al candidato opositor, Edmundo González Urrutia.

“Nos interesaría muchísimo poder tener una interacción con el Instituto Nacional Electoral de México para que puedan confirmar la veracidad de la información que tenemos, estamos absolutamente tranquilos con la información que tenemos y por tanto queremos que todo el mundo la vea y la comparta”, manifestó en conferencia de prensa virtual.

La exdiputada de la Asamblea Nacional venezolana también ofreció a los expertos de cualquier país del mundo, pero especialmente de Colombia, Brasil y México —paises que buscan mediar para encontrar una solución a la crisis—, tener acceso a todos los datos recopilados en la jornada electoral, “para que conozcan paso a paso cómo se construyó todo el proceso, en qué consiste la información y la autenticidad que tenemos”, añadió.

Advirtió que, si Nicolás Maduro se aferra al poder, se vendrá una ola migratoria sin precedentes y, si ocurre lo contrario, los venezolanos regresarán a su país.

“Si Maduro opta por aferrarse por la fuerza, por las malas, sólo podremos ver una ola migratoria como nunca hemos visto: tres, cuatro o cinco millones de venezolanos en muy poco tiempo. Estamos aún a tiempo de revertir eso”, declaró.

La líder opositora también descartó salir de Venezuela ante la ola de represión oficialista o solicitar asilo a nuestro país: “Yo no he tenido contacto con el Gobierno mexicano y he decidido mantenerme junto a los venezolanos acompañando las grandes movilizaciones que seguirán teniendo lugar. La represión es brutal, pero no vamos a desistir que se respete la verdad y esperamos que nos respalden los países democráticos”.

Asimismo, agradeció a México por la forma como ha acogido a sus connacionales y pidió su acompañamiento ante los acontecimientos actuales en su país, ya que “es mucho lo que pueden hacer en este momento” para hacer ver a los venezolanos “que no estamos solos”.

“El Gobierno mexicano tiene una enorme responsabilidad ahora porque tiene el canal directo con Nicolás Maduro, que le haga saber que su mejor opción es aceptar una negociación razonable, con garantías para las partes, que parten de reconocer el resultado del 28 de julio, que todo el mundo sabe cuál fue y que detenga la represión”, declaró.

María Corina Machado también envió un mensaje a la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, para que escuche a las mujeres venezolanas, ya que ve necesario que todas las mujeres del mundo estén unidas en esta causa.

“Yo le pediría a la Presidenta electa de México que escuche a las mujeres venezolanas, el dolor que hoy hay, el anhelo compartido, pero también la fuerza. Que sepa que no nos vamos a rendir, nuestra familia es la razón que hoy nos moviliza”, expresó.

Por su parte, el régimen venezolano ya respondió al posicionamiento del Centro Carter, que ayer expuso que no había evidencia de que el sistema electoral venezolano fuera blanco de un hackeo.

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, externó ayer en su cuenta de X que es “una vergüenza colocar a esa institución en el plan de golpe de Estado, apoyando la ejecución de los delitos electorales más rastreros que hayamos visto en la era republicana de Venezuela,”.

Además, señaló que todo el trabajo y prestigio que construyó el expresidente estadounidense Jimmy Carter fue “lanzado a la basura” por Jennie Lincoln, jefa de la misión de observación, a quien calificó de “asalariada del Departamento de Estado” de Estados Unidos.

“Miente descaradamente, ninguna de sus palabras corresponden con la realidad ni la legalidad venezolana”, agregó.

Insisten a CNE que presente resultados

Brasil, Colombia y México emitieron un comunicado en el que insistieron en lo fundamental que es la presentación por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela de los resultados de las elecciones presidenciales desglosados por mesa de votación.

En el documento, difundido por la Cancillería de México, las tres naciones dijeron tomar nota del proceso en el Tribunal Supremo de Justicia, a partir de la premisa de que al CNE le corresponde, por mandato legal, la divulgación transparente de los resultados electorales.

También reafirmaron la conveniencia de que se permita la verificación imparcial de los resultados, respetando la soberanía.

Asimismo, reiteraron el llamado a los actores políticos y sociales del país sudamericano para que ejerzan la máxima cautela y moderación en manifestaciones y eventos públicos, y a las fuerzas de seguridad del país que garanticen el pleno ejercicio de este derecho democrático. “El respeto a los derechos humanos debe prevalecer”, establecieron.