“Me quieren presa o muerta”, insiste Cristina Fernández al descartar que busque un cargo en las próximas elecciones.

Luego de ser condenada a seis años de prisión, la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, aseveró que la “mafia judicial” del país “ me quiere presa o muerta ”.

En una transmisión en vivo de casi una hora, la exmandataria sudamericana aseveró que la decisión del Tribunal evidencia que la querían sacar del escenario político y adelantó que en las próximas elecciones no competirá por ningún cargo.

“No voy a ser candidata a nada, mi nombre no va a estar en ninguna boleta”, adelantó la número dos del gobierno de Alberto Fernández, al señalar que a partir del próximo 10 de diciembre se quedará sin fuero y sostuvo que no busca manchar a la fuerza política que la ha respaldado en el gobierno, pues esto sólo serviría a esa “mafia”, para usar su nombre para criticar al peronismo, por lo que no competirá por ningún cargo político.

“ Es lo que querían me van a meter presa ”, externó en un video en vivo, aunque dijo que esto sólo ocurrirá si no hay otro intento de asesinato en su contra, como el de agosto pasado cuando un sujeto intentó dispararle en la cara, pero el arma no se accionó, por lo que no descartó una nueva agresión en su contra, esto mientras su defensa busca la manera de revertir la decisión.

Fernández de Kirchner refirió que en esta condena es mucho peor que la inhabilitación, pues con ella la “mafia judicial” le está cobrando el no convertirse en la “mascota” del director de grupo Clarín, Héctor Magneto.

Por lo que dijo a sus rivales que pueden festejar al mencionar directamente a Magneto, pues dijo que jamás será “mascota de Magneto” y por eso hoy está en riesgo de no volver a ningún cargo político, porque este grupo le está cobrando factura por no acceder a sus peticiones, entre las que destaca que no aceptó los cambios que le exigían en torno a Telecom, y dijo que ella se mantuvo firme, pero que a su exesposo Néstor Kirchner le sacaron la la fusión de Cablevisión y Multicanal, aunque ella nunca estuvo de acuerdo

RFH