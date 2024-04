En Medio Oriente crece la tensión ante amago iraní y golpe a Hamas

En Occidente temen una escalada en Medio Oriente ante el amago de Irán de cobrar “venganza” a Israel por la invasión en Gaza y el reciente ataque a una embajada en Siria.

Según datos de Inteligencia en Estados Unidos, la nación islámica alista una ofensiva con misiles y drones que apuntaría a objetivos militares y del gobierno de Benjamin Netanyahu a casi medio año de la guerra entre Israel y la resistencia islámica de Hamas, de acuerdo con una publicación del portal Bloomberg.

Aunque se desconoce cuándo y cómo se llevaría a cabo, alertan que es casi inminente, para elevar la seguridad.

Hecho que pareció corroborar el régimen enemigo, pues ayer cerró su espacio aéreo por supuestos ejercicios militares, con los que anticiparía el castigo a la nación a la que acusa de sionista por “cruzar líneas rojas”; así lo prometió el ayatola Alí Jamenei en un discurso con motivo del fin de Ramadán.

Ante simpatizantes reiteró que Tel Aviv sufrirá las consecuencias de alterar las reglas de un conflicto armado, en referencia al golpe contra su sede diplomática a inicios de mes y el crimen de más de 30 mil palestinos en Gaza.

Sin embargo, se desconoce si tal acción la perpetraría el régimen de Ebrahim Raisi o alguno de sus aliados, grupos terroristas a los que financia, pues en esta lucha Israel identificó siete frentes: Hamas, Gaza, Líbano, Siria, Yemen, Irán e Irak.

Pero Estados Unidos garantizó la protección de Israel al remarcar que apoyará a su aliado ante amenazas extremistas.

Gráfico

El presidente de EU, Joe Biden, recalcó en un discurso junto a su visita, el premier japonés Fumio Kishida, el férreo respaldo a la nación que vivió una grave masacre el pasado 7 de octubre al declarar: “Vamos a hacer todo lo que podamos para proteger la seguridad de Israel”.

Sin embargo, no abundó en qué prepara para reforzar a esas tropas, a la que ya dotó de equipo militar, o aumentar su seguridad ante lo que calificó de “ataque significativo”; no sin antes reconocer que Benjamin Netanyahu ha cometido “errores” como no aceptar la creación del Estado palestino.

Y poco después se indicó, según fuentes de medios árabes, que la potencia no descarta una respuesta conjunta a Irán, como lo ha hecho para contener a los hutíes en Yemen que amenazan a buques en la península arábiga, lo que implicaría el derribo de esos artefactos, pero sin involucrarse a la ofensiva, luego de que Irán señalara que Israel sólo busca arrastrar a Washington a la guerra para salvarse.

Y ante el temor de que esta tensión siga al alza algunas aerolíneas ya toman precauciones ante el riesgo de quedar atrapadas entre posibles lanzamientos aéreos. Tal es el caso de Lufthansa que, según Reuters, canceló sus viajes desde y hacia Teherán, sin especificar cuánto tiempo se extenderá la medida, a la que más firmas podrían sumarse.

En tanto, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) siguen firmes en su plan para acabar con todo rastro islámico en Gaza, muestra de ello es que ayer asesinaron a seis familiares de Ismail Haniyeh, jefe político de Hamas, al bombardear un vehículo en el campamento de Al-Shati, cerca del mar Mediterráneo.

El ejército de Netanyahu confirmó que eliminó en un ataque aéreo a los hermanos Hazem, Amir y Mohammad, hijos del mando yihadista y expremier palestino, identificados como “agentes” terroristas de la brigada al-Qassam, su ala militar.

Según información de ese sector la ofensiva respondió a una grave amenaza, pues se cree que preparaban un atentado en su territorio, aunque no brindaron detalles sobre posibles blancos. Mientras que medios árabes e israelíes reportaron que en la unidad también viajaban tres de sus nietos y otras fuentes revelaron que un cuarto sobrevivió, pero resultó herido, sin dar nombres o sus edades.

Ismail Haniyeh, quien gobernó Palestina entre 2006 y 2007, ratificó que ayer perdió a tres hijos. Pero en un mensaje difundido por la cadena árabe Al Jazeera, el negociador que opera en Turquía y Qatar recordó que Israel ya ha matado a decenas de sus parientes, como otro de sus hijos apenas en febrero pasado.

Y lanzó un mensaje contundente al amagar que este golpe no los hará rendirse ni revirar sus demandas, como quiere Tel Aviv, pues insistió que sus prioridades son un alto al fuego permanente, la retirada total de las tropas israelíes de la Franja y un acuerdo “honorable” para intercambiar prisioneros palestinos por rehenes, mismos que ha rechazado Israel.

Sin embargo, ante esta nueva tensión ahora la tregua parece alejarse más. Horas después de que mediadores dijeran que esperaban la respuesta de Hamas, fuentes del bando rival admitieron que no es posible cumplir con la primera fase para intercambiar a varios retenidos.

Según declaraciones obtenidas por el diario New York Times y CNN los islámicos sostienen que no hay 40 secuestrados vivos para tal acuerdo, generando temor entre las familias que los esperan de vuelta. Ello hace temer que hay más muertos de los reportados; no obstante, sospechan que podría ser otro intento de inclinar la negociación a su favor, pero temen un mayor número de bajas, pues se calculaba que de casi la cuarta parte de los rehenes el rival sólo conserva sus cuerpos.