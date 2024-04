Medio Oriente otra vez bajo fuego; atacan a Irán

Cinco días después de la ofensiva iraní contra Israel, el régimen de Ebrahim Raisi denunció un ataque en su contra y sus aliados Siria e Irak tras explosiones que sorprendieron a la región al cierre de esta edición.

Medios y agencias dieron cuenta de múltiples impactos y un “fuerte ruido” en provincias como Teherán e Isfahan, en medio de una temida escalada pese a los llamados de la comunidad global a la mesura en Medio Oriente.

No obstante, ello no evitó la supuesta respuesta de Israel, a quien se atribuyó la oleada de proyectiles que cayó en varios puntos de la región.

De éstos uno estuvo muy cerca de alcanzar la base aérea de Isfahan sin que se reportaran daños, por lo que la autoridad de aviación suspendió vuelos en gran parte del territorio y algunas naciones llamaron a no viajar a la zona.

De inmediato, fuerzas iraníes y la Guardia Revolucionaria activaron las alertas ante el riesgo de que sus instalaciones nucleares fueran golpeadas por el enemigo, pero en cuestión de minutos minimizó el riesgo al informar que éstas y su infraestructura clave estaban seguras, ante el temor de que Tel Aviv se les adelantara tras el amago de Teherán de apuntar sus armas contra esas instalaciones, en medio de insistentes declaraciones de cobrar la ofensa previa.

Asimismo, el gobierno de Raisi dijo que algunas de las supuestas explosiones que vincularon con el rival, en realidad fueron sus sistemas de defensa. Éstos derribaron drones disparados en su contra, de acuerdo con información de la agencia IRNA y poco después se difundieron videos de disparos en la oscuridad, pues estos nuevos ataques ocurrieron durante la madrugada de hoy para esa nación.

Las instalaciones nucleares en la provincia de Isfahan son completamente seguras

Gobierno iraní

Aunque Israel no se atribuyó la respuesta bélica, como apuntaban medios y líderes mundiales, el gobierno de Benjamin Netanyahu reconoció tener un plan “limitado” contra éste sin especificar si lo puso en marcha, de acuerdo con una publicación del diario Times of Israel; mientras que las Fuerzas de Defensa (FDI) respondieron a Associated Press “no tenemos ningún comentario en este momento”.

No obstante, su principal aliado Estados Unidos admitió que el ataque provino de Tel Aviv. Fuentes del gobierno revelaron a las cadenas de noticias CBS y ABC News que el ejército israelí perpetró la acción de la que tenía conocimiento previo, aunque enfatizaron que la potencia nada tuvo que ver en ello. Esto luego de que sus tropas junto a las de Reino Unido y Francia ayudaron a Israel a interceptar la oleada procedente de Irán, Irak, Siria y Yemen del fin de semana.

Y tras los hechos de anoche, no se descartan nuevas embestidas por parte del régimen iraní, pues éste advirtió a la región que tacha de “sionista” que respondería cada vez con más fuerza, pues no dejará sin respuesta cualquier acto en su contra.