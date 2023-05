Menores obligan a niña de 6 años a tener relaciones y la graban con un iPad

La familia de una niña de seis años de edad denunció que la menor fue víctima de una agresión sexual por parte de varios compañeros de la escuela y revelaron que éstos grabaron el hecho con un iPad.

Según el relato de los denunciantes la menor que cursa el primer año en la primera Plainview South fue obligada por varios compañeros a tener relaciones sexuales con otro menor en el salón de clases.

Explicaron a medios locales que notaron rara a la menor quien solo decía que le dolía el estómago, pero tras caos días así hablaron con ella para que les contara qué le inquietaba y reconoció que la obligaron a realizaron un acto sexual con otro niño debajo de uno de los escritorios en el salón de clases, unos días después de que uno de ellos le enseñara sus genitales en la fila del comedor.

El hecho provocó múltiples protestas en el plantel para exigir que se investigue el caso y se separe a los responsables, pero las autoridades solo respondieron con una suspensión de clases debido a la presencia de padres con pancartas afuera del plantel.

Pero tras varios días ni la primaria ni el Distrito Escolar les ha dado respuesta, pese a que fue una maestra la que descubrió la existencia de la grabación con los terribles hechos, pues presuntamente les quitó la tablet por no ponerle atención y fue cuando detectó que veían un video sobre los hechos ocurridos a mediados del mes pasado.

Al respecto, el diario USA Today informó que el caso ya es indagado por el Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) y por los Servicios de Protección Infantil, pues se reveló que en ese video se muestra que la menor se resistió ante las presiones de sus compañeros y hasta golpeó a uno de ellos con sus libros.

No obstante, la escuela no ha aportado nueva información del caso al justificar que la indagatoria está en manos del Distrito Escolar, no obstante, también se dio a conocer que supuestamente un empleado escolar fue suspendido por estos hechos sin exponer el motivo.

Síguenos también en Google News

FBPT