Militar que filtró datos, un riesgo

Jack Teixeira, integrante de la Fuerza Aérea estadounidense detenido por la filtración de documentos clasificados, planeó matar a personas y aún tiene material clasificado por revelar.

A dos semanas de ser capturado, las autoridades admitieron que el joven de 21 años representa una amenaza tras exponer el historial criminal del experto en tecnología, sin abundar en cómo pasó los filtros para unirse a la Guardia Nacional.

En la audiencia, en la que se le vio con la ropa de prisión, abundaron en su historial de riesgo al detallar que publicó en redes sociales amenazas contra sectores a los que tachó de “débiles”, constantemente hablaba sobre atentados y armas.

Pero su nivel de violencia escaló cuando alardeó sobre sus planes de cometer asesinatos, pues contaba con un arsenal en su cuarto como pistolas, rifles y escopetas, pese a que cinco años antes le negaron una licencia de armas, por un antecedente escolar que incluyó amenazas racistas, según un compañero.

Ante esta situación, los fiscales solicitaron mantenerlo en prisión y agregaron que aún no se puede evaluar el daño ocasionado por su intromisión en información secreta, pues se cree que aún tiene más papeles resguardados. No obstante, todavía no la rastrean para fincar más cargos en su contra.