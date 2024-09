Tras muerte de Hassan Nasrallah ¿cómo queda y qué sigue para Hezbolá?

Con la muerte del principal mando de Hezbolá, Hassan Nasrallah, el gobierno Israelí apuesta a desmantelar de manera definitiva al grupo rebelde, pero la milicia proiraní y aliados minimizan los daños al afirmar que siguen fuertes y luchando en defensa del grupo palestino.

Y es que mientras se realizan los funerales de quien tomó el mando del grupo terrorista en la década de los 90, la resistencia asegura que ese duro golpe no los derrumbará y alardean que ya renovaron tal estructura.

Humo en Beirut. Foto: Reuters

Para el general iraní Mohammad Hossein Baqeri, el crimen perpetrado el pasado 27 de septiembre en el cuartel subterráneo del cabecilla en Beirut no cambia los planes de la organización asentada en Líbano, misma que fue golpeada por el doble atentado con bípers o localizadores y radios de comunicación.

En declaraciones a la agencia Tasnim precisó que la muerte de Nasrallah no socavará a esos combatientes, pues aunque éste determinaba la estrategia a seguir no se quedan sin líderes, postura que reforzó el exintegrante de la Guardia Revolucionaria Ahmad Vahidi al asegurar que a la par del luto ya se nombró a nuevos mandos, reconociendo que suman varias pérdidas, entre ellas figuras clave. El también militar iraní explicó a la misma agencia en Medio Oriente que hay informes de que todos los mártires de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ya fueron reemplazados al considerar que contrario a lo que se cree saldrán fortalecidos, aunque de momento no se revelaron nombres ni quien será el relevo de Nasrallah.

🔴 AUTORIZADO PARA PUBLICACIÓN: 2 terroristas de Hezbolá fueron eliminados en el alcance preciso sobre Muhammad Hussein Srour, el Comandante del Comando Aéreo de Hezbolá:

1.⁠ Abbas Ibrahim Sharaf Ad-Din: el adjunto de Srour

2.⁠ Hussein Hany: terrorista de alto rango de la… pic.twitter.com/z7OR5kIiCb — FDI (@FDIonline) September 27, 2024

Y es que ambos representantes del régimen iraní consideran que como Hassan Nasrallah dejó una “una escuela de pensamiento” es claro que Hezbolá no termina con su muerte, por el contrario se reforzará para cobrar su muerte a Tel Aviv y mantendrá su apoyo a la comunidad palestina, pues la organización islámica y cómplice de Hamas aseveró que seguirá atacando Israel hasta que dicha nación ponga un alto al fuego a la guerra en la Franja de Gaza, misma que estalló el 7 de octubre del 2023, tras la invasión en la que los terroristas mataron a más de mil ciudadanos y secuestrados a 250 más, de los que 101 siguen retenidos.

No obstante, Israel también intensificó sus ataques para garantizar el fin de este grupo enemigo. Y lanzó nuevos ataques contra supuestas bases islámicas en las que este domingo 29 de septiembre, a dos días de eliminar a Nasrallah, neutralizó a otro mando al confirmar el fallecimiento de Nabil Kaouk, líder de seguridad interna, engrosando la lista de mandos eliminados en las últimas semanas, pues el grupo terrorista reconoció que en un embate previo Tel Aviv también eliminó a Ali Karki, encargado de ataques con misiles.

