Mujer denuncia secuestro de su hija y en interrogatorio confiesa que la mató

Una mujer denunció el secuestro de su hija en Italia luego de que presuntos hombres encapuchados se llevaron a la pequeña de cinco años de edad; pero la investigación dio un giro cuando la madre confeso el crimen horas después.

Según el relato, la mujer, identificada como Martina Patti, tardó un día en denunciar los hechos y aseveró a las autoridades que estaban en su casa cuando tres sujetos ingresaron a ésta para llevarse a la menor, a quien acababa de recoger de la guardería, por lo que no descartaba que la siguieran desde ahí.

Tras el reporte, las autoridades comenzaron a sospechar que no se trató de un secuestro, pues la joven de 23 años no tenía recursos para pagar un rescate, por lo que no podrían ser un objetivo para grupos delictivos, y se identificó que la mujer estaba separada del padre de la menor.

En las investigaciones se descubrieron algunas incongruencias, y al interrogar a la mujer ésta se sintió acorralada y confesó el crimen de la pequeña, pero dijo que no recordaba nada de lo sucedido. Pero se abren dudas sobre ocultamiento, pues fingió un supuesto secuestro ante la desaparición de Elena.

Luego de la confesión el cuerpo de la pequeña fue encontrado cerca de la casa semienterrado y autoridades forenses revelaron que fue asesinada con un cuchillo de cocina, mismo que no ha sido localizado.

Según la Policía la mujer podría ser acusada de homicidio y ocultar el cadáver.

