La NASA lanza la primera sonda espacial para estudiar los asteroides troyanos de Júpiter

La NASA lanzó una misión única en su tipo para estudiar los asteroides troyanos de Júpiter, dos grandes grupos de rocas espaciales que los científicos creen que son restos de material primordial que formaron los planetas exteriores del sistema solar.

La sonda espacial, apodada Lucy y empaquetada dentro de una cápsula de carga especial, despegó según lo programado desde la Estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral en Florida a las 5:34 am EDT (0934 GMT), dijo la NASA. Fue llevado en alto por un cohete Atlas V de United Launch Alliance (UAL), una empresa conjunta de Boeing Co (BA.N) y Lockheed Martin Corp (LMT.N) .

La misión de Lucy es una expedición de 12 años para estudiar un número récord de asteroides. Será el primero en explorar los troyanos, miles de objetos rocosos que orbitan alrededor del sol en dos enjambres: uno delante del camino del planeta gaseoso gigante Júpiter y otro detrás de él.

Se cree que los asteroides troyanos más grandes conocidos, llamados así por los guerreros de la mitología griega, miden hasta 225 kilómetros (140 millas) de diámetro.

Los científicos esperan que el acercamiento de siete troyanos de Lucy arroje nuevas pistas sobre cómo se formaron los planetas del sistema solar hace unos 4.500 millones de años y qué dio forma a su configuración actual.

Se cree que los asteroides son ricos en compuestos de carbono y pueden incluso proporcionar nuevos conocimientos sobre el origen de los materiales orgánicos y la vida en la Tierra, dijo la NASA.

"Los asteroides troyanos son restos de los primeros días de nuestro sistema solar, efectivamente los fósiles de la formación de planetas", dijo el investigador principal de la misión Harold Levison del Southwest Research Institute en Boulder, Colorado, citado por la NASA.

Ninguna otra misión científica ha sido diseñada para visitar tantos objetos diferentes que orbitan independientemente al sol en la historia de la exploración espacial, dijo la NASA.

Además de los troyanos, Lucy hará un sobrevuelo de un asteroide en el cinturón de asteroides principal del sistema solar, llamado DonaldJohanson en honor al principal descubridor del ancestro humano fosilizado conocido como Lucy, del cual la misión de la NASA toma su nombre. El fósil de Lucy, desenterrado en Etiopía en 1974, recibió el nombre del éxito de los Beatles "Lucy in the Sky with Diamonds".

Lucy, la sonda de asteroides, hará historia en los vuelos espaciales de otra manera. Siguiendo una ruta que gira de regreso a la Tierra tres veces para recibir ayudas gravitacionales, será la primera nave espacial en regresar a las cercanías de la Tierra desde el sistema solar exterior, según la NASA.

La sonda utilizará propulsores de cohetes para maniobrar en el espacio y dos paneles solares redondeados, cada uno del ancho de un autobús escolar, para recargar las baterías que alimentarán los instrumentos contenidos en el cuerpo central mucho más pequeño de la nave espacial.

