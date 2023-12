Nayib Bukele revela cuáles fueron los ‘milagros’ que permitieron bajar los homicidios en El Salvador.

Nayib Bukele contó cómo El Salvador se convirtió en uno de los países “más seguros de América”, bajando el número de homicidios que se registraban a diario, por obra de los milagros de Dios.

En un video publicado en sus redes sociales, Bukele mencionó que El Salvador era catalogado el país más inseguro del mundo y apodada como “La Capital Mundial de los Homicidios”, por el número de muertes que se registraban día con día.

“El Salvador tenía más homicidios per cápita que las zonas de guerra, había más homicidios acá que en Bagdad, había más homicidio acá que en África. Literalmente el país más peligroso del mundo”, dijo.

Señaló que al iniciar su administración en 2019 se enfrentó problemas que a la fecha se siguen padeciendo, pero la inseguridad era el mayor reto.

"El Salvador tenía más homicidios per cápita que las zonas de guerra, había más homicidios acá que en Bagdad", reconoció Nayib Bukele.

Nayib Bukele aseguró que en su gobierno se lograron pequeños cambios que la población reconoció, “bajamos de 15 homicidios diarios a 4 homicidios diarios”, por lo que “estábamos actuando humanamente bien”.

Comenzamos a trabajar como lo hace el ser humano, con lo que puede, con las herramientas que tiene a su disposición. Con lo que Dios le pone al ser humano, con la mente, manos, voluntad y recursos. Nos fue bien, no por los grandes resultados, sino por los pequeños avances que a la gente le parecieron bien. Fue cuando la gente nos dio más apoyo y más apoyo”, dijo.

Sin embargo, reconoció que también hubo golpes duros como lo fue “el fin de semana más sangriento” en 2022, pues en 3 días asesinaron a 84 salvadoreños, en un solo día se registraron 62 homicidios. Lo anterior provocó impotencia, pues “se tenían las fuerzas de seguridad (policía y ejército), pero no sabían a donde mandarlas.

¿Cuáles fueron los milagros?

“La primera decisión fue confiar en Dios, no tener miedo e ir directamente hacia los terroristas, pero para que funcionara, tenías que pasar un montón de milagros a la par. No solo teníamos que lograr el milagro de ir a detenerlos, teníamos que lograr el milagro de que ellos no respondieran matando a la gente”, dijo Nayib Bukele.

Aseguró que en su país se tenía registro de al menos 70 mil personas que fueron catalogadas como terroristas.

En ese sentido, mencionó que El Salvador combatió a 3 grupos que generaban violencia, pero “necesitaron otro milagro, que los otros grupos no supieran que íbamos por ellos. y luego necesitábamos otro milagro, el que no hubiera ninguna baja civil”.

Aseguró que en su país se tenía registro de al menos 70 mil personas que fueron catalogadas como terroristas.

“Iniciamos las acciones el domingo, para el lunes ya no había homicidios ¿Quién puede lograr eso más que una guerra espiritual ganada?

“Convertimos, por obra de Dios, al país más inseguro del mundo en el país más seguro de América. El ejemplo tenía que ser agarrar al peor y convertirlo en el mejor. Sepamos que sin Dios nada es posible, pero con Dios todo es posible”, aseveró.

Bukele se alista para competir en los comicios de febrero del 2024, después de recibir el aval del árbitro electoral para buscar la reelección en medio de una alta popularidad granjeada.