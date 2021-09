Ofrecen 10 mil dólares en Texas a quien denuncie y compruebe un aborto

Entró en vigor una ley antiaborto en Texas, y está desatando la controversia pues deja la posibilidad de un sinfín de demandas a todos los implicados en un aborto, y se ofrece una recompensa de 10 mil dólares a quien haga una denuncia válida.

Nancy Pelosi, la líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, considera que esta situación en Texas, de un incentivo de 10 mil dólares a quien compruebe un aborto, llevará a la gente a convertirse en cazadores de recompensas.

La nueva ley en Texas, como relata Vanguardia, puede afectar incluso al taxista que lleva a la embarazada a la clínica, al amigo que recomienda un médico o a cualquiera que ayude con dinero a la mujer para el aborto. Se está prohibiendo la interrupción del embarazo luego de seis semanas de gestación, y ofreciendo miles de dólares a quien compruebe uno.

El dinero que se ofrece puede convertir a la gente en cazadores de recompensas, opinan Foto: Especial

"Recompensa" en Texas por denunciar y comprobar aborto

La ley señala que el aborto está prohibido una vez que los médicos detectan actividad cardíaca, alrededor de las seis semanas, y como comparte El Financiero, ofrece 10 mil dólares de "indemnización" al demandante en caso de que se llegue a condena judicial.

Kimberlyn Schwartz, portavoz de Texas Right to Life, ha contestado a los comentarios en contra con: “Esto no es un incentivo para perseguir a los pro-abortistas. La idea de una recompensa, los 10 mil dólares, es un concepto que ya existe en la ley de Texas, como en los casos de fraude al Midicaid (seguro de salud).

Dijo que, aunque la “industria del aborto” intenta hacer ver a Texas como el salvaje oeste, no se ha creado “nada nuevo” en realidad.

AHM