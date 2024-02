ONU pone a agencia infiltrada bajo la lupa

Las duras críticas y el retiro de fondos económicos a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) obligaron al organismo a abrirse a una revisión exhaustiva para esclarecer el presunto nexo con Hamas.

A días de que se destapara que sus empleados fueron cómplices de la masacre del 7 de octubre, el secretario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, adelantó que se creó un comité independiente para atender las denuncias de Israel y reclamos mundiales ante la presunta infiltración del grupo terrorista al sector del que dependen millones para seguir alimentándose.

Y adelantó que evaluarán la neutralidad con la que debe actuar, pues tras la invasión se identificó que varios empleados ayudaron a los islámicos a matar y secuestrar, lo que pone en duda su labor, pues se dijo que usan la histórica lucha territorial para fomentar el antisemitismo. Al respecto, se espera que a más tardar en abril haya un informe para dar una respuesta, aunque no se explicó qué tipo de sanciones aplicarán si se ratifica que el personal se alió con los islámicos o contra quienes ya fueron despedidos, según el comisionado, Philippe Lazzarini.

Sin embargo, el anuncio no apaga las protestas, pues ayer, cuando rehenes cumplieron 122 días retenidos, decenas de ciudadanos protestaron afuera de las oficinas de la UNRWA en Jerusalén. Ahí exigieron su salida al sostener que ya no confían en ésta y es un riesgo al secundar el llamado de funcionarios a reemplazarla. En contraste, residentes advirtieron que ello no cambia lo hecho y no abona al contexto actual con nuevos intentos para negociar la libertad de 136 víctimas, de quienes París pidió evidencia a yihadistas de que entregaron a los enfermos críticos los medicamentos enviados.

Tras más de un mes de adelantos de posibles acuerdos, mediadores insistieron que aún no hay uno, freno que atribuyen a importantes diferencias. Tema que parece tensarse cada vez más, pues Canal 12 filtró que ahora Hamas pidió excarcelar a cuatro terroristas de alto nivel, entre ellos autores de la Segunda Intifada, pese a que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, dio un no rotundo a esa apuesta.

En tanto, España intenta aliviar la crisis por la que la UNRWA se quedaría sin herramientas para ayudar. Su ministro de Exteriores, José Manuel Albares, firmó una partida urgente de 3.5 millones de dólares para evitar su parálisis, pues esa tarea “es más necesaria que nunca”.

Hecho al que se sumó Emiratos Árabes Unidos al acordar cinco millones, pues coincidió que el riesgo no es sólo para la Agencia sino para millones de víctimas gazatíes ante la escasez de alimentos y medicinas tras múltiples bombardeos en los que Tel Aviv aseguró que ya eliminó a 18 de 24 batallones enemigos.

En una actualización, el ejército dijo que sigue el rastro del mando islámico, Yahya Sinwar, quien presuntamente cambia de escondite constantemen te, hecho por el que advirtió que ni en Rafah, cerca de Egipto, hallará refugio.