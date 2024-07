OTAN acelera ayuda y alista F-16 para Ucrania

La conmemoración del 75 aniversario de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) fue el mejor escenario para Ucrania cuando aliados ampliaron la ayuda para defenderse de Rusia.

En el segundo día de la reunión en Washington, Dinamarca, Noruega y Países Bajos confirmaron un nuevo paquete militar que incluye la transferencia de cazas F-16, mismos que el líder defensor, Volodimir Zelenski, reclama desde hace año y medio por su capacidad de destrucción, y los garantiza a días de que el ejército invasor golpeara su territorio con ocho misiles de más de 30 lanzados a infraestructura energética y sanitaria.

Dos aliados destacaron que éstos son cruciales por lo que prevén que 43 aviones lleguen en el verano, según la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y su homólogo neerlandés, Dick Schoof, tras meses de entrenamientos a pilotos ucranianos, aunque Polonia puso en la mesa reservas sobre contra qué objetivos sí pueden usar dichas aeronaves.

Por separado, Noruega puntualizó que dotará a esas fuerzas de seis cazas este mismo año, lo que recuerda que la nación dejó de usar ese tipo de unidades al reemplazarlas por unas F-35A; con estas acciones la alianza estratégica mantiene la promesa de reforzar a los soldados de Volodimir Zelenski, lo que coincide con nuevos sistemas Patriot, como anunció Estados Unidos.

Mientras que el secretario de Estado anfitrión, Antony Blinken, aplaudió el paso en favor de Ucrania para “asegurarse de que siga defendiéndose eficazmente de la agresión rusa”, pues los F-16 permitirán contener ataques masivos como el que sufrió el pasado 8 de julio a manos del régimen ruso, que ataca inocentes, como niños con cáncer.

Con este apoyo en el bolsillo el defensor agradeció la protección al externar su confianza en que cambiarán el curso de la guerra al duplicar la respuesta defensiva ante embates masivos, pero abogó por no dejar de enviar ayuda para evitar la caída de su nación que lleva dos años y medio luchando; no obstante, queda pendiente su posible incorporación a la alianza, pues no hay garantías para ello, pero el líder del organismo, Jens Stoltenberg, reiteró que la acción es “irreversible”, pero falta definir cuándo se hará.

Asimismo, se reportó que Estados Unidos, donde Zelenski entregó medallas para reconocer su invaluable respaldo, desplegará armas con hasta 500 kilómetros de alcance en Alemania para garantizar la seguridad mundial. Tales ayudas están previstas para el largo plazo, pues llegarán hasta 2026, luego de que Moscú denunciara que supuestamente esa nación ya envió tal equipo a Dinamarca y Filipinas.