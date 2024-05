Pagos y su profesión, claves en testimonio de Stormy Daniels

En un fuerte contrainterrogatorio, la defensa de Donald Trump trató de poner en evidencia a la actriz porno Stormy Daniels, pero la testigo se defendió, lo que le ganó elogios de su representante legal.

La mujer de 45 años, quien lució un vestido verde en su segundo día en el tribunal de Manhattan, fue recibida con duras preguntas sobre qué fue verdad de lo que contó el pasado 7 de mayo acerca de una relación sexual que supuestamente mantuvo en 2006 con el acusado de conspiración electoral, pues se sugirió que su objetivo siempre fue el dinero.

Incluso, la abogada del magnate, Susan Necheles, en un claro intento de atacar la credibilidad ante el jurado, fue incisiva al apuntar si su experiencia como productora de cine para adultos le permitió contar una historia falsa que pareciera real como en películas.

Ante lo que Stormy, aseveró que el sexo que tuvo con el empresario y que ya describió y el que sale en sus cintas son reales, al recalcar que el segundo es pornografía; asimismo, dejó entrever otra vez que lo ocurrido en 2006 en un hotel en Lake Tahoe no fue consensuado, aunque admitió no tener pruebas de que le dieran algo en su bebida.

Pero Necheles siguió en su táctica al llamarla extorsionadora al referir que sabía que podía sacar un beneficio económico, ante lo que la testigo, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, precisó que ese hecho no lo buscó ella y éste le cambió por completo la vida.

Momento en que dejó en claro que hablar en el momento en que la silenciaron (2016) o ahora es igual de riesgoso para ella, pues como figura pública era como tener una “diana en la espalda”, según declaraciones recogidas por Reuters, pues abundó que por el miedo contrató seguridad, pues le preocupaba su hija, y hasta ya se cambió de domicilio varias veces, evidenciando el interés que generó su testimonio en el país por las elecciones y la prensa a nivel mundial.

Y Necheles la cuestionó incluso de por qué relató con sorpresa verlo en ropa interior cuando por su profesión estaba acostumbrada a ello, pero replicó que no buscaba eso y no pudo decir que no, hecho que atribuyó a sus inseguridades. Ante lo que su abogado, Clark Brewster, aplaudió su temple, según declaraciones a la cadena de noticias NBC News.

Finalmente, el equipo de Trump aprovechó las arriesgadas declaraciones para solicitar pos segunda vez la anulación del juicio, pero el juez Juan Merchan lo rechazó y hasta regañó a la defensora de Donald Trump al señalar que si le parecía que algunas preguntas eran impropias por hablar de sexo en un caso de delitos financieros debió objetar, pero no lo hizo, lo que evidenció que asumió el riesgo que no les rindió frutos.

Y al concluir el testimonio de Stormy Daniels algunos medios adelantaron que sigue en duda si el aspirante a la Casa Blanca subirá al estrado, pues ante la actitud que ha mostrado al escuchar los testimonios, con murmuraciones y visiblemente molesto al fruncir el ceño, podría ser perjudicial.

BARRON EN CAMPAÑA. El hijo menor del expresidente Donald Trump se integra a la vida política como otros de sus hermanos tras ser nombrado delegado por Florida para la Convención Nacional Republicana (CNR) que se celebrará en julio, casi cuatro meses antes de la elección presidencial.

Un funcionario aliado del conservador filtró a la prensa que tras su graduación de la secundaria, Barron, el más joven de los descendientes seguirá los pasos de sus hermanos al sostener que está “muy interesado en el proceso político”, de acuerdo con Reuters.

Esta decisión subraya el compromiso de la familia de Trump con la política, pues en esta misma contienda su nuera, Lara Trump, fue nombrada copresidenta del Comité Nacional Republicano.

Mientras que los hermanos mayores de Barron, Eric y Donald Jr., también participan en la campaña del papá y forman parte de la lista de 41 delegados en Florida para la convención de Milwaukee; sin dejar a lado Tiffany, la otra hija mujer del magnate además de Ivanka.