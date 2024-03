Pandillas dan golpe en prisión de Haití; se fugan 3 mil 597 internos

El asalto y fuga masiva de reos de la principal cárcel en Haití generaron alertas ante una espiral de violencia que temen se extienda a más regiones, por lo que Gobiernos piden a connacionales no viajar a la isla y se suspendieron vuelos.

Luego de tres días consecutivos de choques, pandillas escalaron su afrenta contra el primer ministro, Ariel Henry, a quien le exigen la renuncia por incumplir la promesa de realizar elecciones. Aprovechando su ausencia el

pasado 2 de marzo intentaron tomar el control de la Penitenciaría en Puerto Príncipe y de estaciones policiales la noche del pasado 2 de marzo, donde liberaron a cientos de delincuentes.

Ante este caos la población se refugia en sus viviendas, mientras escuelas y negocios permanecen cerrados, tema que no parece inquietar a las autoridades que se mantienen al margen, pese a la grave situación.

El Gobierno sólo notificó la muerte de tres oficiales un día antes de la irrupción en esa cárcel y, posteriormente, sólo atinó a llamar a efectivos de todas las corporaciones de seguridad a reforzar puntos críticos, como esa prisión.

Pero no dio instrucciones en torno a los evasores o un número aproximado de éstos. Situación que eleva el temor de una crisis peor, pero Puerto Príncipe se mostró decidido a esperar a Henry, quien viajó a Kenia para concretar un plan de seguridad con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para dar una respuesta a la irrupción que presuntamente se perpetró tras vigilar la zona con apoyo de drones, según informes locales.

Gráfico

Ante ese silencio, organizaciones y agencias expusieron que la Penitenciaría en cuestión prácticamente se vació y que en las inmediaciones hay varios cadáveres de guardias en su fallido intento de detener a las pandillas para controlar gran parte de la región.

El primero en adelantar una cifra aproximada fue el activista Arnel Remy. En un mensaje en su cuenta de X dijo que cuatro mil criminales escaparon de sus celdas y horas después el Colectivo de Abogados para la Defensa de los Derechos Humanos (CADDHO) dio más claridad al puntualizar que huyeron tres mil 597 de los tres mil 696, lo que representa que sólo tres por ciento de la población criminal permanece ahí.

Dichas cifras evidencian cómo la seguridad carcelaria fue superada ampliamente, pues sólo el número de evasores es casi la mitad de los nueve mil uniformados en toda la isla; es decir, hay un oficial destinado a cuidar a mil 222 ciudadanos, según datos de AP. Y resalta que los prisioneros vivían hacinados, pues la cárcel tiene capacidad para 700 reos y albergaba a cinco veces más.

Ante el agravamiento de la situación de seguridad (…) la Embajada de México en Haití desaconseja a mexicanos viajar a Haití

Embajada de México en Haití

Sin embargo, varios prefirieron quedarse. Algunos por temor a choques más violentos y otros para enfrentar a la justicia, pues insisten en su inocencia.

Tal es el caso de los 18 exsoldados imputados por el magnicidio del presidente Jovenel Moïse, en 2021, quienes incluso, según testimonios recabados por AP y otros medios dieron aviso vía telefónica de esta situación a las autoridades y a sus familias. E insisten que no son parte de la supuesta conspiración para eliminar al entonces mandatario, red a la que también vinculan a Henry y a la ex primera dama Martine Moise.

Además, esta situación tiene en alerta a otros regiones, principalmente a República Dominicana, debido a que comparten frontera con esta zona.

A sólo cinco meses de reforzar la zona por las protestas violentas, la nación vecina reportó que aumentó la presencia de militares en los cruces desde esta zona ante el riesgo de que los prófugos busquen refugio en su territorio, zona en la que no se reportan capturas ni incidentes de quienes intentan ingresar ilegalmente a su territorio, mientras Haití estuvo gran parte de ayer incomunicada y la firma Dificel detalló que esto se debió a que un cable de fibra óptica clave fue cortado, presuntamente por los bandidos.

Por separado, México y Estados Unidos externaron sus dudas sobre la seguridad de los connacionales.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió una alerta de viaje a través de la embajada en la isla. “(Se) desaconseja a mexicanos y mexicanas viajar a Haití”, externó en un comunicado ante el peligro. Incluso, pidió a quienes se mantienen en la isla a resguardarse y evitar salidas innecesarias ante ese agravamiento a causa de grupos del crimen organizado.

No obstante, no dio información de cuántos mexicanos hay, a quienes enfatizó que deben monitorear las noticias y las aerolíneas, así como juntar insumos, como agua y alimentos, en caso de que no puedan salir por largo tiempo. Con lo que se suma a las advertencias de Estados Unidos que recomendó a aerolíneas no hacer escalas en dicha zona, lo que coincide con alertas de firmas dominicanas por incidentes previos en el Aeropuerto Toussanint Louvertura.

En tanto, Colombia solicitó a Haití medidas de seguridad para sus ciudadanos en esa prisión, lo que recuerda que la mayoría de los detenidos por el caso Moïse son de origen sudamericano, aunque alegan que no participaron en dicho crimen.

La Cancillería colombiana llamó a la nación aliada a garantizar la integridad física de los exmilitares y, en caso de ser necesario, analizar su posible traslado de prisión, al ratificar su compromiso a trabajar de manera bilateral para alcanzar una solución duradera.