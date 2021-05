Perro chihuahua podría ser condenado a muerte por morder a una mujer

Un perrito chihuahua podría ser condenado a muerte por morder en las piernas a una mujer de 49 años en noviembre del año pasado en Reino Unido, donde existe una Ley de Perros Peligrosos que ampara a este tipo de ataques.

Conviene decir que desde 1991 en Reino Unido es ilegal que los perros estén "fuera de control en un lugar público", por lo que el pequeño chihuahua identificado como Buddy será llevado a la Corte y podría ser sacrificado.

De acuerdo con los dueños de este perrito chihuahua, el incidente ocurrió cuando el pequeño can se aproximó a una mujer identificada como Louise Elliff de 49 años, quien se dedica a la venta de productos de belleza por catálogo y aunque todo iba normal, de manera inesperada el chihuahueño comenzó a morderla en las piernas varias veces.

Me dejó sangrando y con un enorme moretón. Yo estaba temblando. La forma en que me atacó fue una agresión total... No esperas eso de un perro tan pequeño