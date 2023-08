Petro descarta la “confesión” de su hijo; es mentira, acusa

Luego de que se revelara que Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, admitió presuntamente que hubo recursos ilegales en la campaña de su padre, éste descalificó los hechos al refrendar su compromiso con la verdad.

El izquierdista que está por cumplir un año en el poder tachó de “mentira” las supuestas confesiones de su hijo, quien enfrenta cargos por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

“Jamás he conducido a mis hijos al delito. Jamás me favorecería del delito de alguno de ellos”, asestó a través de su cuenta de Twitter al desmentir que narcotraficantes hicieran aportaciones al Pacto Histórico y que él lo supiera.

Incluso, el jefe de Estado se lanzó contra la oposición y medios por replicar mensajes de los que no se ha verificado el origen, pues casi al cierre de esta edición acusó que no hay fuentes que confirmen las supuestas declaraciones de Nicolás, mismas que sacuden a su gobierno, pues agregó que durante meses de grabaciones durante el seguimiento a su hijo y su expareja Day Vásquez no se obtuvo una en la que se confirmara tal “infundio”.

Y Petro alardeó que, pese a los intentos de la oposición, sigue firme y con confianza de cara a su próximo aniversario. Previamente, en un acto público llamó a “no arrodillarse ante el verdugo”, al tiempo que en redes sociales insistió que jamás condujo a sus hijos por el camino de la criminalidad.

Pero destaca que las revelaciones que atribuyen al fiscal del caso, Mario Burgos, se dan a conocer luego de que su hijo y también diputado reconociera públicamente su cooperación con las autoridades al “ayudar a la justicia, por mi familia y por mi bebé que viene en camino”, a cambio de protección para su pareja, quien tiene ocho meses de embarazo.

De acuerdo con medios colombianos hay información no verificada de que el hijo mayor de Gustavo Petro reconoció en una nueva audiencia que hubo dinero ilegal en la campaña al apuntar directamente al narcotraficante Samuel Santander, conocido como El Hombre Marlboro, y quien fue condenado en Estados Unidos, y al empresario Alfonso Hilsaca.

Incluso, sostienen que reveló que él tuvo acceso a dichos recursos, mismos que usó en su beneficio y de Vásquez, quien enfrenta los mismos cargos que él, al detallar que más de mil millones de dólares de cuentas y gastos recientes no fueron fruto de su trabajo, sino de las aportaciones para impulsar la campaña de Petro el año pasado para conseguir su ascenso al poder.

Además, aseguran que Nicolás ofreció aportar evidencia y hasta nombres de personas involucradas en este esquema de financiación ilegal, como los nombres ya mencionados.

Y esta nueva trama que abre la puerta a nuevas imputaciones por tráfico de influencias, pues dichas aportaciones ilegales superaron los topes a la financiación permitida en la nación. Sin embargo, hasta el momento, no se adelantan acciones contra el líder sudamericano o gente de su campaña.