Si pierde, Trump batea ir por la cuarta postulación

El exlíder y candidato republicano Donald Trump rechazó buscar una cuarta postulación presidencial con miras a la carrera del 2028 si este 5 de noviembre es derrotado por la vicepresidenta Kamala Harris.

“No lo creo, creo que así será, eso será todo”, aseveró el político de 78 años al ser cuestionado en el programa “Full Measure” sobre sí ya piensa en la próxima carrera en caso de no salir airoso de ésta que será su tercera candidatura consecutiva, a la que llegaría con 82 años, un año más que el actual mandatario, Joe Biden, aunque ironizó que goza de buena salud.

Sin embargo, en la charla de unos 20 minutos desde su complejo turístico en Florida no abundó en si aceptará el posible revés al mostrar confianza en ese proceso que se llevará a cabo en seis semanas, pues agregó “con suerte, tendremos éxito”. Declaración que no pareció fiel a su conducta, pues a diferencia de mensajes previos el exmandatario no fue contundente, y es que en el pasado alardeó con superar fácilmente a Kamala Harris y a Joe Biden —quien abandonó la carrera electoral en julio pasado— y en repetidas ocasiones ha señalado que la número dos del país, quien es casi 20 años menor que él, será mucho peor que el actual jefe de Estado en caso de llegar a la Casa Blanca, pues la responsabiliza de la crisis migratoria.

Y destaca que tampoco abundó qué hará si pierde, pues aún sostiene que fue víctima de un fraude en los comicios del 2020, hecho por el que tiene pendientes juicios y acusaciones federales y estatales por presunta conspiración electoral para anular el resultado que no lo favoreció y por el que tuvo que esperar cuatro años para buscar un segundo mandato.

La entrevista se da en medio de un panorama que coloca en mejor posición a su rival política; nuevas encuestas exponen que la vicepresidenta de la potencia sigue creciendo en la preferencia al rebasarlo por cinco puntos porcentuales, de acuerdo con datos de NBC News, aunque es consciente de que la lucha sigue empatada a nivel estatal, pues por el tema de los Colegios Electorales sabe que es ahí donde se decidirá todo.

Durante la charla con Sharyl Attkinson, el magnate también habló sobre sus prioridades en la campaña y un virtual retorno al poder, así como de su gabinete en el que destaca que podría incorporar al multimillonario Elon Musk.

A días de hacer eco de una noticia falsa para estigmatizar nuevamente a los migrantes, pues acusó que los haitianos en Ohio secuestran a mascotas para comérselas, Donald Trump expuso que su plan de deportaciones masivas sigue en firme.

No obstante, reconoció que tal acción será un reto, en especial por la reacción de la prensa y sus críticos “radicales” de izquierda, pues cree que aprovecharán tal acción para hacerlo quedar mal, evidenciando que en el pasado ya enfrentó duros reclamos por polémicas políticas como la separación de familias o la construcción del muro fronterizo, plan que busca retomar en caso de salir vencedor el primer martes de noviembre.