¿Policías armados en escuelas de EU? Esto propone Ted Cruz para prevenir masacres

El senador republicano Ted Cruz señaló que las restricciones contras las armas en Estados Unidos no funcionan y planteó que para evitar situaciones como la de ayer en Texas, donde un joven mató a 19 niños y dos maestras, que haya policías armados en las escuelas.

Explicó que la experiencia con este tipo de matanzas demuestra que la única solución es “la aplicación armada de la ley en los campus”, lo que contempla que uniformados porten armas para detener a este tipo de agresores.

Las polémicas declaraciones del legislador por Texas se dan en defensa de la Segunda Enmienda, al señalar que medios y demócratas usan estas tragedias para politizar el tema.

Y pese a la tragedia, ratificó que no hay evidencia de que controles en la materia, como los que urgió ayer el presidente Joe Biden, no evitan “crímenes indescriptibles” como el de la Escuela Primaria Robb.

“Eso no funciona. No es efectivo. No previene el crimen”, sentenció ante los señalamientos de líderes, principalmente del partido rival.

Ante su propuesta, el fiscal Ken Paxton indicó que no es viable llevar policías armados en todas las escuelas; sin embargo, dijo que la alternativa es capacitar a los maestros sobre el uso de armas para que respondan a un tiroteo.

