FOTOS. Posible meteorito cae sobre una casa en Nueva Jersey durante lluvia de estrellas

¿Te gusta el espacio, qué harías si cae algún objeto sideral en tu hogar? En una casa sucedió algo sorprendente, ya que cayó un posible meteorito, según las autoridades estadounidenses.

El meteorito se impactó contra una casa ubicada en el condado de Mercer, en Nueva Jeysey, Estados Unidos. La policía local indicó que el objeto, con material metálico, se estrelló contra el techo y atravesó la madera hasta caer en un dormitorio.

El objeto metálico que abrió el agujero en la vivienda y que atravesó el techo, se impactó contra el piso de madera y fue rebotando en la habitación, la familia descubrió la roca negra en una esquina y todavía estaba caliente .

El meteorito pesa más 1.8 kg. Foto: AP

De acuerdo con las autoridades de Hopewell Township, ninguna persona resultó herida y no hubo daños graves contra la vivienda. El supuesto meteorito mide alrededor de 4 por seis pulgadas, que es equivalente entre 10 a 15 centímetros y pesa alrededor de 1.8 kilógramos.

Las autoridades trabajan para determinar de dónde cayó el objeto, sin embargo, hay funcionarios públicos que indicaron que está relacionado con la lluvia de estrellas Eta Acuáridas.

La lluvia de meteoritos Eta Acuáridas es un fenómeno que cae a gran velocidad y que se presenta cada año, con el cual los escombros del cometa Halley caen en la atmósfera de la Tierra . Su punto máximo será el próximo sábado 27 de mayo.

El objeto metálico atravesó el techo de la habitación. Foto: Captura de pantalla

En entrevista para medios Suzy Kop, quien vive en la casa donde fue el impacto del meteorito, pensó que alguien había lanzado una piedra dentro de la habitación, pero luego notaron que no era así.

Asimismo señaló: “Pensamos que es un meteorito, pasó por aquí, golpeó el piso aquí porque está completamente dañado, rebotó hasta esta parte del techo y luego finalmente descansó en el piso” y enfatizó “ Solo agradezco a Dios que mi padre no estaba aquí . Aquí no había nadie. Sabes, no estábamos heridos ni nada".

