Preocupa despliegue de tres mil soldados norcoreanos en Rusia

Naciones y organismos mundiales reconocieron que tropas de Norcorea están en Rusia, lo que eleva las alertas por el nivel de implicación entre esos regímenes para vencer a la resistencia ucraniana.

Tras continuas advertencias de Volodimir Zelenski, Estados Unidos, Corea del Sur y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) confirmaron que hay evidencia del despliegue de soldados de Kim Jong-un en territorio ruso, lo que hace suponer que en cualquier momento podrían sumarse al combate en una guerra que se acerca a los mil días.

Washington reportó, basado en informes de Inteligencia desde Seúl según la agencia Yonhap, que en octubre Pyong-yang envió tres mil soldados al aliado europeo, cifra inferior a los 10 mil que adelantaban fuentes en Kiev, según una promesa a cambio de presunta mano de obra para tecnología militar, según declaraciones del jefe de Inteligencia ucraniana, Kirilo Budanov, a The Economist.

El primero en hacer oficial los datos fue el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, quien calificó de “muy, muy grave” tal ayuda, pues abre la vía a que, en cualquier momento, se unan a la lucha del invasor. No obstante, el titular del Departamento de Defensa de EU admitió que no hay claridad de cuál es su misión, pero resalta la relación de la República con Vladimir Putin, cuyos regímenes representan amenazas a la geopolítica global.

En conferencia desde Roma, Lloyd Austin indicó que verifican junto a sus socios por qué Norcorea movilizó a tropas y “qué están haciendo exactamente”, luego de que desde el fin de semana Zelenski dijo, según cálculos locales, que ya había 10 mil efectivos listos para ser enviados a Kursk, zona asaltada por Kiev en agosto pasado, aunque Seúl dijo que es posible que los 10 mil se completen hasta diciembre.

EU detalló que los soldados se han dispersado en tres instalaciones rusas como parte del entrenamiento en el que se “adaptan al entorno local” y se sospecha que Norcorea los mandó con más de 10 mil contenedores de armas y artillería, listas para usar, lo que genera más alertas sobre el nivel de implicación de ese régimen con el Kremlin. Al respecto, el asesor de Seguridad Nacional estadounidense, John Kirby, explicó que todo apunta a que los traslados fueron a inicios de mes y llegaron vía barco, desde Wonsan a Vladivostok, en el oeste ruso.

Desde la Casa Blanca, el funcionario de Joe Biden destacó que ya vigilan esta “cooperación sin precedentes”, la cual, recalcó, evidencia una “probabilidad segura y muy preocupante” de que Moscú recurre a fuerzas extranjeras para extender la batalla tras las duras bajas sufridas en dos años y ocho meses, como ya lo hizo antes con mercenarios y reos.

Y, pese a que voceros rusos negaron esa información al tacharla de noticias falsas, advirtió que “si los soldados norcoreanos entran en combate, se demostraría la creciente desesperación” rusa y convertiría a los soldados en “objetivos legítimos” del ejército de Kiev, pues al no poder acabar con la resistencia Rusia optó por violar normas mundiales al arrastrar a un aliado al conflicto que ya ha dejado miles de víctimas mortales, heridos y desplazados.

Dicho escenario pone en riesgo no sólo a Europa sino a la región Indo-Pacífico, por lo que la potencia evalúa imponer sanciones contra Pyongyang tal como lo hizo recientemente contra Irán, por suministrar ilegalmente armas a Moscú.

Por separado, Alemania, socio ucraniano, entró en acción y reveló que llamó a cuentas al representante de esa región para aclarar el motivo real del despliegue y advertir que ello “amenaza la seguridad de Alemania y el orden de paz europeo”.

Ante la posible escalada, Corea del Sur no descarta romper con su postura en el conflicto y suministrar armas al ejército de Zelenski. Luego de que en casi tres años sólo le ha dado kits de emergencia e insumos no letales ahora alistaría la entrega de sistemas de misiles tierra-aire, tanques y lanzacohetes de fabricación coreana para reforzar a la nación invadida como parte de su respuesta “gradual” si se comprueba que Norcorea entra en combate. Y para ello prevé el traslado de equipo especial de monitoreo para evaluar las “tácticas y capacidad” de Pyong-yang y hasta posibles interrogatorios, pues de ello dependerá si cambia o no el nivel de ayuda a Kiev hasta el momento.

Sin embargo, Rusia minimizó el descubrimiento al tachar esa versión de campaña “antirrusa” y la vocera de Exteriores, Maria Zajarova, retó a los líderes de Occidente inquietos por la cooperación histórica entre regímenes a cuestionar directamente a Norcorea sobre por qué aceptó enviar a su personal militar a territorio ruso y acusó a Corea de causar un alboroto cuando no hay riesgo aparente.