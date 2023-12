Por prudencia, México no condenó ataques terroristas de Hamas: AMLO

Tras aclarar que no tiene acuerdos vergonzosos con Israel y ningún gobierno del mundo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que no hubo condena hacia el grupo terrorista Hamas por el conflicto en Gaza porque se actúo con prudencia ante la magnitud de sus represalias.

“No condenamos a Hamas porque teníamos que actuar con prudencia ante la magnitud de la represalia que ya estamos viendo, que significa la pérdida de 20 mil palestinos, que es algo lamentable, tremendo”, admitió AMLO durante la conferencia de prensa matutina.

Dejó en claro que el Gobierno de México seguirá con su postura de que se ponga un alto al fuego y de lograr un acuerdo entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza, pues debe haber una solución pacífica, no mediante el uso de la fuerza y de la guerra, que es lo más irracional que hay.

“Sí queremos un cese al fuego y queremos que se termine esta confrontación y lamentamos mucho el número de seres humanos que han perdido la vida en este enfrentamiento.

“Pero no podemos más porque tenemos que ayudar a encontrar una salida, si nosotros nos definimos de manera más fuerte, pues no vamos a poder tener autoridad para ayudar a conseguir la paz”, dijo AMLO.

Abundó que nuestro país mantiene su posición de neutralidad, con matices porque la política no es blanco y negro, tampoco maniquea.

“Todos condenaron, incluso el gobierno nuestro desde el principio, la agresión, el bombardeo del grupo Hamas. Yo dije: nosotros no condenamos, vamos a buscar, ayudar a que haya paz, no le gustó a la embajadora de Israel en México porque de manera simplista dio a conocer que si no condenábamos a Hamas, estábamos a favor del terrorismo”, subrayó.

López Obrador rechazó que su administración mantenga alguna componenda con el gobierno de Israel encabezado por Benjamín Netanyahu por el caso del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, quien se encuentra en ese país de Medio Oriente.

“Quiero aclarar algo: Nosotros no tenemos ningún acuerdo vergonzoso con el gobierno de Israel ni con ningún gobierno del mundo. Nada que ver, ni siquiera por relaciones económicas, la política exterior de México se ajusta a lo que establece nuestra constitución de no intervención”, expresó.

El Presidente mencionó que sus adversarios políticos hablan de que tiene acuerdos con Israel, “no, cómo vamos nosotros a establecer acuerdos cuando está de por medio la vida de las personas, nunca lo haríamos o porque tienen a Zerón”.

Detalló que en las cartas dirigidas a Benjamín Netanyahu, le señaló que es vergonzoso que Israel proteja a un torturador.

“No hay ningún acuerdo en lo oscurito, para que esto quede claro es una decisión que hemos tomado que consideramos es lo más adecuado, lo más correcto y vamos a seguir insistiendo en conseguir la paz”, remató.

