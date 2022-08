Publican versión censurada de la declaración jurada de cateo contra Trump

La Razón Online /Associated Press

La declaración jurada, en apoyo a la obtención de una orden de cateo para la propiedad Mar-a-Lago de Donald Trump, del Buró Federal de Investigaciones (FBI), fue publicada este viernes y expone que 14 de las 15 cajas recuperadas de la mansión en Florida contenían documentos clasificados, incluso de nivel ultrasecreto.

En el texto de 32 páginas, la agencia explica por qué solicitó a un juez la orden de registro y, a pesar de que está censurada, ofrece la descripción más detallada hasta la fecha de los archivos almacenados “ilegalmente” en la propiedad del magnate, mucho después de que dejó la Casa Blanca.

“El gobierno está llevando a cabo una investigación penal sobre la eliminación y el almacenamiento indebidos de información clasificada en espacios no autorizados, así como la ocultación o eliminación ilegal de registros gubernamentales”, escribió un agente del FBI en la primera página del afidávit al solicitar a un juez la orden para registrar la propiedad de Trump.

La publicación no proporciona detalles nuevos sobre los 11 conjuntos de documentos clasificados recuperados durante el cateo del 8 de agosto en Mar-a-Lago, sino que se refiere a un lote diferente de 15 cajas que la agencia Archivos Nacionales y Administración de Documentos de Estados Unidos recuperó de la casa en enero.

Declaración jurada para orden de allanamiento contra Trump. Foto: AP/Especial

En esas cajas, según la declaración jurada, los funcionarios ubicaron 184 documentos con marcas de estar clasificados, incluidos 25 calificados como ultrasecretos. Los agentes que inspeccionaron los archivos encontraron marcas relacionadas con información proporcionada por fuentes confidenciales, así como con la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera.

En conjunto, la declaración jurada revela datos adicionales sobre la investigación penal en curso que ha traído un nuevo peligro legal para Trump, justo cuando sienta las bases para otra candidatura presidencial. También muestra con gran detalle el volumen de documentos gubernamentales confidenciales que se almacenaron en Mar-a-Lago en lugar de ser entregados a Archivos Nacionales.

La declaración generalmente contiene información vital sobre una indagación y se argumenta a la autoridad por qué quieren registrar una propiedad en particular y por qué creen que es probable que encuentren evidencia de un posible delito allí.

Página de la declaración jurada del FBI en apoyo de la obtención de una orden de allanamiento para la propiedad Mar-a-Lago. Foto: AP/Especial

No obstante, este recurso habitualmente permanece sellado durante las investigaciones en curso. Eso hace que la decisión del juez de revelar partes de ellas sea aún más sorprendente, de acuerdo con The Associated Press.

En un reconocimiento del extraordinario interés público en la investigación, el juez magistrado federal, Bruce Reinhart, ordenó el jueves al Departamento de Justicia que hiciera pública una versión censurada de la declaración jurada para este viernes.

Sin embargo, incluso un afidávit censurado (es decir, con porciones totalmente oscurecidas) puede contener algunas novedades sobre la investigación y es probable que ayude a explicar por qué los agentes federales que intentaron durante meses recuperar documentos confidenciales del gobierno en Mar-a-Lago, finalmente se sintieron obligados a solicitar una orden de registro.

Con información de AP

MAEP