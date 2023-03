Putin anuncia despliegue de armas nucleares en Bielorrusia

A través de un anuncio hecho en la televisión pública, Vladimir Putin reveló el acuerdo al que llegó con Bielorrusia para desplegar armas nucleares tácticas en territorio de ese país.

Indicó que no debería causar extrañeza esta notificación debido a que Estados Unidos tiene años haciendo esta práctica y no se les refiere ninguna advertencia.

"Aquí no hay nada extraordinario"

"Acordamos con Lukashenko (presidente bielorruso) que colocaríamos armas nucleares tácticas en Bielorrusia sin violar el régimen de no proliferación", dijo Putin en televisión pública.

Dijo que "aquí no hay nada extraordinario" pues "Estados Unidos lo lleva haciendo décadas. Emplazó hace mucho tiempo en territorio de sus países aliados, los países de la OTAN, en Europa, su armamento nuclear táctico. Si no me falla la memoria, en seis países: Alemania, Turquía, Holanda, Bélgica, Italia y Grecia".

El presidente de Rusia, Vladimir Putin. Foto: TASS

"Rusia tiene con qué responder"

Putin, además, reconoció que lo que provocó este anuncio fue el que Reino Unido decidiera suministrar al ejército de Ucrania con munición de uranio empobrecido, incluso aunque los londinenses declararan que esto no se trata de armamento nuclear.

"Debo decir que Rusia, por supuesto, tiene con qué responder. Sin exagerar, tenemos cientos de miles, cientos de miles de esos proyectiles. Todavía no los hemos empleado", dijo Putin, al tiempo que advertía que el armamento occidental sólo alargará el conflicto, conduciendo a "una gran tragedia, nada más".