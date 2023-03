Rusia presenta caso penal contra Corte Internacional por orden de arresto contra Putin

Rusia inició un caso penal contra la Corte Penal Internacional (CPI) después de que ésta giró una orden de arresto contra el presidente Vladimir Putin, acusado por “transferencia ilegal de población” de Ucrania a Rusia, debido a que, señaló, la decisión de solicitar su arresto fue “ilegal” .

A través de un comunicado, el Comité de Instrucción de Rusia (CIR) puntualizó que el caso penal es en contra del fiscal de la CPI, Karim Ahmad Khan, así como contra varios magistrados de la misma, a causa de la que, señaló, es una “acusación ilegal [contra Putin] de haber cometido un delito grave o especialmente grave”.

Este proceso legal, según el comunicado, se dirige al fiscal Karim Ahmad, pero también a los jueces Tomoko Akane, Rosario Salvatore Aitala y el costarricense Sergio Gerardo Ugalde Godínez.

“La persecución penal tiene un deliberado carácter ilegal, ya que no hay motivos para imputar una responsabilidad criminal”, aclara el documento, donde también se denuncia que la acusación de la Corte cuenta con la intención de “entorpecer las relaciones internacionales” .

En el mismo sentido, en el documento se acusa al fiscal de la Corte de “preparar un ataque contra un representante de un Estado extranjero”, ante lo cual, puntualizó el Comité ruso, los jefes de Estado cuentan con “inmunidad absoluta” con respecto a la jurisdicción de otros países.

Anteriormente, inmediatamente después de darse a conocer la orden de arresto contra Vladimir Putin, Alexandr Bastrikin, jefe de la Comité de Instrucción de Rusia, había ordenado iniciar una investigación contra lo que llamó una “emisión ilegal por parte de la CPI de una orden de arresto contra un ciudadano ruso”.

leer más La Haya gira orden de arresto contra Putin por crímenes de guerra

De la misma forma se había pronunciado Dmitri Peskov, portavoz del gobierno ruso, quien dijo que el señalamiento contra Putin era “indignante e inadmisible”. Por el contrario, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó la decisión de “justificada”, mientras que su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, la etiquetó de “histórica”.

¿Por qué la Corte Penal Internacional emitió orden de arresto contra Vladimir Putin?

El pasado sábado, a través de un comunicado, la CPI acusó al presidente de Rusia de ser partícipe activo de la comisión de los delitos de “deportación ilegal de población y transferencia ilegal de población de las zonas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa en perjuicio de niños ucranianos”.

Puntualizó que existen “motivos razonables” para aseverar que Putin “tiene responsabilidad penal individual” por estos delitos, bien por su comisión “directa” o por haber sido incapaz de “ejercer un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos”.

Sin embargo, analistas consideran la posibilidad de que Vladimir Putin no sea juzgado por estas acusaciones, principalmente debido a que Rusia no forma parte del CPI, por lo cual no hay forma de intervenir, a reserva de casos excepcionales como que el presidente viaje a alguno de los países miembros o bien haya un cambio de régimen en aquella nación.

“Es una etapa muy importante para la CPI, pero las posibilidades de que Putin sea arrestado algún día son pocas ”, declaró Matthew Waxman, profesor de la Escuela de Derecho de Columbia, a medios.

Síguenos en Google News.

AM