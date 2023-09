¿De qué trata la Ley del Bienestar Animal y cómo afecta a dueños de perros y gatos?

Los perritos que son abandonados en las azoteas, que apenas y tienen una correa que les permite levantarse un poco del lugar en donde están atados. Los gatitos que, aún con dueño, les abren la puerta o las ventanas para que salgan, a sabiendas no sólo que ellos deben permanecer en casa, sino también de los peligros a los que se exponen. Las aves que apenas y tienen una jaulita en la que no se pueden mover libremente o que no se les da un poco de libertad dentro de casa, fuera de la jaula.

Todas estas polémicas pretende abarcarlas esta nueva Ley de Bienestar Animal, misma que tiene como objetivo ser replicada en todo el mundo. Con todo y las críticas, entró en vigor esta semana y aquí te contamos los puntos importantes y que deberían ser copiados en cada lugar de este universo en donde haya un animalito.

Adiós a los perritos abandonados y a los gatitos expuestos a los peligros de la calle. Especial

¿En qué consiste la Ley de Bienestar Animal?

Esta Ley del Bienestar Animal entró en vigor este viernes en España y ha sido polémica porque ahora los dueños de animales en verdad deberán hacerse responsables no sólo de su cuidado, sino también de darles una mejor calidad de vida. Lo que se quiere es promover un trato adecuado y responsable.

¿En qué consiste esta Ley de Bienestar Animal? Toma nota porque aunque no vivas en España, podrías replicar estos comportamientos para que se hagan un hábito y mejores la vida de tu mascota: