¿Quiénes pueden ser reclutados para la guerra con la nueva estrategia de Putin?.

El llamado del presidente ruso, Vladimir Putin, para enviar reservistas a Ucrania provocó temor e incertidumbre entre los hombres del país debido a que podrían ser convocados por el Ejército del Kremlin, aunque no cumplan con los requisitos establecidos.

Ciudadanos temen que ante el gran número de soldados que plantean, 300 mil, se incluya a otros perfiles para cumplir con el total. Según en plan de “movilización parcial” sólo se llamara a quienes hayan cumplido con su servicio militar obligatoria, tengan experiencia en combate y tengan una especialidad afín a las Fuerzas Armadas.

Bajo estas condiciones entran todos los hombres con experiencia militar con menos de 50 años de edad, por tener mejor condición, de acuerdo con la agencia Interfax, y se prevé que el primer grupo esté integrado por soldados de hasta 35 años.

La medida también contempla prohibiciones, pues no es obligatorio unirse a las filas a los universitarios y quienes tienen problemas de salud.

Sin embargo, ciudadanos han reportado que ya recibieron citaciones aunque no cumplen las condiciones mencionadas. Al respecto, medios de comunicación independientes señalaron que padres de familia con más tres hijos fueron incluidos como reservistas, pese a que la ley federal prohíbe que personas de las que dependen tres o más descendientes no están forzados a sumarse al Ejército.

Ante este situación, decenas de hombres y familias han escapado de la nación, pues no quieren verse envueltos en la guerra con la que no están de acuerdo; mientras que otros más realizan búsquedas en Internet para justificar la razón por la que no pueden ser reclutados, como el mínimo de hijos para evitar enrolarse o cómo pueden demostrar que tienen pie plano. Incluso, según medios y agencias entre las búsquedas destacan preguntas cómo provocarse una lesión en extremidades, pues destacan ideas de cómo romperse un brazo.

Cabe destacar que quien no cumpla los llamados podría ser sentenciado a 10 años de prisión.

