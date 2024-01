¿Quiénes son los políticos que aparecen en la lista Jeffrey Epstein?

La divulgación de la lista de presuntos cómplices del pedófilo Jeffrey Epstein salpicó a varios sectores, pues no sólo quedaron en evidencia sus lazos con famosos del espectáculo, sino políticos ligados al escándalo sexual y a beneficios económicos.

A más de cuatro años del presunto suicidio del magnate acusado de crear una enorme red de tráfico sexual, la jueza Loretta Preska hizo público el listado de presuntos aliados o líderes que se beneficiaron de sus recursos como parte del juicio que emprendió Virginia Giuffre contra la expareja de Epstein Ghislaine Maxwell en 2015, de acuerdo con testimonios de víctimas del banquero y empresario, en la que resaltan exmandatarios de Estados Unidos.

Entre los principales nombres se confirma al exmandatario Bill Clinton, pues una de las víctimas de tráfico sexual relató que el hombre que presuntamente se suicidó en su celda le dijo alguna vez que al demócrata “le gustan jóvenes”, lo que recuerda el escándalo que vivió cuando se divulgó que mantuvo una relación con la entonces becaria de la Casa Blanca Monica Lewinsky de 22 años.

Sin embargo, desde la captura del agresor sexual Clinton se deslindó de posibles delitos al aclarar que desconocía los crímenes de Epstein, pues su relación fue por otros temas al coincidir en eventos, hecho del que existen fotografías, pues por décadas el multimillonario se relacionó con famosos de diversos rubros, a quienes facilitó su jet “Lolita Exprés” par viajes, como los humanitarios que realizó Bill Clinton con su esposa Hillary Clinton. También se menciona a su entonces vicepresidente Al Gore, pero sólo se detalla que existen fotos del político con el empresario.

Pero ellos no son los únicos estadounidenses señalados por alguna relación con Epstein. Destaca el matrimonio Barack y Michelle Obama, que también habría usado su avión, y el exmandatario y de nuevo aspirante a la presidencia Donald Trump, aunque no existe evidencia de que viajaran a su mansión en una isla privada en Little St. James, en Puerto Rico, también conocida como la isla de las orgías o de la pedofilia.

En tanto, se reveló que la denunciante si vinculó directamente con el escándalo sexual al exgobernador demócrata de Nuevo México Bill Richardson, quien falleció el año pasado, al asegurar que la obligaron a tener relaciones con él, igual que con el también liberal George Mitchel, quien fue líder del Senado en la década de los 90.

Y no sólo se habla de políticos en EU, pues también se mencionó al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau y su entonces esposa Sophie Trudeau. También se aludió al expresidente colombiano Andrés Pastrana, quien presuntamente usó el jet de Epstein en 2017, hecho que admitió el exlíder al detallar que viajó a Cuba para visitar a Fidel Castro.

Sin embargo, algunos nombres permanecen en secreto, de acuerdo con medios locales.

