"Ya no quiero vivir": Jeanine Áñez, expresidenta de Bolivia, tras autolesionarse

"Ya no quiero vivir", aseguró Jeanine Áñez, la expresidenta de facto de Bolivia, a unos días de que se generó lesiones en los brazos mientras se encontraba recluida en la cárcel de Miraflores, en la Paz.

Según un comunicad que trascendió en la cuenta de Twitter de Jeanine Áñez, la exmandataria interina se encuentra muy débil y "sufre de forma permanente", además de que vive en constante estado de alerta.

En una publicación realizada por familiares de Jeanine Áñez, se asegura que cada 10 minutos alguien ingresa a su celda para "espiar, a preguntar o no se sabe a qué"; se agregó que vive en constante estado de angustia o sin conocimiento de "qué le van a hacer: Si sedarla, envenenarla o trasladarla sin rumbo conocido".

Ya no quiero vivir. Mis hijos necesitan hacer su vida. Ya no quiero más medicamentos que no sé cuáles son. Pido por favor a mis carceleros que me digan qué estoy tomando