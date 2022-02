Refuerzan el diálogo para evitar una guerra

Francia, Alemania y Estados Unidos mantienen abiertas las negociaciones para avanzar hacia la desescalada entre Ucrania y Rusia, aunque reiteraron que no permitirán que la situación crezca, pues el objetivo es evitar un conflicto armado.

El presidente francés, Emmanuel Macron, quien se ha propuesto mediar entre estas naciones mientras busca la reelección, visitó a su homólogo ruso, Vladimir Putin, en Moscú, a quien le refrendó que escucharán sus inquietudes, luego de que éste acusara la semana pasada que sus peticiones han sido ignoradas.

Sin embargo, afirmó que la prioridad es evitar que se detone una guerra —que según EU podría dejar 50 mil bajas— ante el aumento de tropas que estiman ascendió a 140 mil soldados en la frontera, por lo que adelantó que los próximos días “serán decisivos” ante el riesgo y la búsqueda de una solución en pos de la estabilidad y seguridad regional.

Asimismo, Macron llamó a no usar a otras naciones para atacar al gobierno de Volodimir Zelenski. Y se reveló que hoy mismo el líder francés se reunirá con representantes de Ucrania para conocer sus preocupaciones y buscar coincidencia entre los países para preservar la paz. Previamente, se mostró confiado de allanar el camino hacia la desescalada.

En tanto, Putin destacó la conversación al señalar que es la más sustantiva con Occidente desde que aliados de Kiev lo han buscado para resolver esta crisis.

Comentó a medios locales que, pese a las advertencias que persisten en su contra, ve avances, lo que estaría relacionado con la revisión de sus condiciones, como la garantía de que no sumarán a Kiev a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y no caer en diálogos interminables.

No obstante, no hubo más detalles, aunque el Kremlin insistió en que no quitará el dedo del renglón de temas de seguridad, pues no descarta que con el reforzamiento en Ucrania —armas y tropas—, intente recuperar Crimea. Y adelantó que en los próximos días enviará a Washington su contrapropuesta sobre el texto que esa región respondió.

Más tarde, tras otra reunión, el presidente estadounidense, Joe Biden, advirtió de nuevo a Rusia que cualquier incursión abrirá la puerta a consecuencias de varios gobiernos al reiterar que Occidente mantendrá la unidad para responder a una acción del Kremlin.

“Si Rusia invade ya no habrá un Nord Stream 2, le pondremos fin”, sostuvo Biden ante el canciller alemán, Olaf Scholz, a quien recibió en la Casa Blanca ayer, ratificando que Rusia definirá cómo actúan, mientras sigue el refuerzo a Ucrania, luego de enviar tropas a Polonia.

Agregó que los aliados y la misma OTAN están listos para responder a uno de los más grandes desafíos actuales.

Sin embargo, Scholz descartó planes de suspender la construcción del gasoducto, pues pese a la resistencia de Putin para retirar a las tropas, no ha dado señales de echar atrás éste para llevar el suministro de Rusia hasta Alemania; aunque adelantó que alista un paquete de medidas, sin entrar en detalles.

Asimismo, dijo que al igual que EU actuará en conjunto en apoyo a Kiev y refrendó “estamos unidos”.