Revelan que el presidente Gustavo Petro tiene Síndrome de Asperger

Juan Fernando Petro, hermano del presidente colombiano Gustavo Petro, reveló que el líder sudamericano fue diagnosticado con Síndrome de Asperger, hecho que en ocasiones hace que evite actos masivos y hasta se aísle.

En una entrevista en el programa “Los informantes”, detalló que ambos tienen esta condición, pero la del político es más intensa.

Relató que ésta les fue detectada cuando eran adolescentes, cuando la familia detectó un “cambio brutal” en el comportamiento de ambos, que no necesariamente se relacionaba con la pubertad, por lo que los dos fueron llevados al psicólogo, quien confirmó que ambos tenían rasgos de este síndrome .

Con ello, Juan Fernando defendió a su hermano mayor de las críticas al señalar que quien recientemente cumplió un año en el poder ha sido calificado injustamente de prepotente y hasta se cuestionara si no consume drogas, pues precisó que por momentos “podemos estar con mucha gente, pero de pronto no estamos”, hecho que le ocurre más seguido al jefe de Estado en comparación con él. Al respecto, el presidente recriminó hace unos días “ahora quieren confundir que no vaya a un evento a que tengo supuestas enfermedades”, sin adelantar el diagnóstico que dio a conocer su hermano.

Las declaraciones de quien es tres años más joven que el presidente se dan luego de que algunos opositores cuestionaran también su estado de salud y hasta solicitaran estudios médicos para conocerlo a detalle, críticas antes las que integrantes del gabinete ya habían defendido a Petro, como el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

¿Qué es el síndrome de Asperger?

La Universidad Johns Hopkins define este síndrome como parte del espectro autista y que “afecta la manera en la que una persona interpreta el idioma, se comunica y socializa”.

Dicha descripción coincide con la declaración de Juan Fernando de que de un momento a otro puede cambiar su conducta en eventos sociales, pues presentan menos aptitudes sociales.

Ésta se caracteriza por dificultades para la interacción social y quienes tiene esta condición presentan patrones de comunicación que pueden ser considerados extraños, como trabas en motricidad, lenguaje robótico, movimientos poco comunes, obsesiones, problemas para leer y escribir.

Y la Universidad destaca que las personas diagnosticadas con este tipo de autismo “pueden desempeñarse normalmente en la vida diaria” y en ele aso de los adultos “tienen dificultad para demuestra empatía hacia los demás”.

