Rompen picos 6 países de Europa y en América se duplican contagios

Seis países en Europa rompieron récords de casos por Covid en la misma jornada elevando las alertas por Ómicron ante la previsión de que la mitad de la población estará contagiada para marzo, mientras gobiernos insisten en hacer obligatoria la vacunación, plan que rechaza la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Alemania, Austria, Croacia, Eslovenia, Lituania y Portugal son las naciones que reportan nuevos picos, según registros de cada ministerio de Sanidad, algunos incluso por segundo día consecutivo, mientras otras reportan saturación hospitalaria, por lo que Gran Bretaña ordenó el reforzamiento de personal militar en puntos críticos, y se desconoce cuándo comenzará el descenso de esta escalada.

De la lista resaltan dos casos, el de los lusos que, pese a liderar la vacunación a nivel continental con casi 90 por ciento de la población completamente inoculada, no se salva de la nueva ola, mientras que la región eslovaca fue la de mayor alza (42 por ciento) con siete mil 420 nuevos positivos en comparación con su pico previo cuando apenas superaba los cinco mil. En este balance le sigue Alemania en donde el canciller Olaf Scholz aprovechó su visita al Bundestag para promover la inoculación obligatoria al advertir que aquellos que no completen esta estrategia ponen en riesgo a 80 millones de personas. Previamente, el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, insistió en hacer campañas para promover las inyecciones, advirtiendo que cada dosis no aplicada es un peligro de que surjan nuevas cepas como la actual dominante Ómicron y no se llegue al control de la pandemia, que algunos gobiernos estiman ya se ha frenado con casos menos severos, por lo que bajan los días de aislamiento recomendados, desconociendo que cada linaje es una nueva amenaza.

En tanto, en Francia, que rozó su pico del pasado 11 de enero, el ministro de Sanidad, Olivier Véran, advirtió que las cifras podrían ser mucho mayores, pues por la escasez de pruebas Covid se redujo la aplicación de las mismas, lo que hace sospechar que los 361 mil casos nuevos no son los totales y que la realidad podría ser que ya tengan hasta medio millón de positivos cada día.

Habilitan más puntos para realizar pruebas Covid en California. Foto: AP

Una situación similar enfrenta América Latina con “niveles de transmisión nunca antes vistos”, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), lo que recuerda advertencias previas de mirar a Europa para anticiparse.

Luego de que Ómicron ya alcanzara a 42 países del continente, el organismo alertó por el alza exponencial con casi el doble de casos que la semana previa; según un análisis, la región acumuló 6.1 millones en siete días, 79.41 por ciento más que los 3.4 millones alcanzados en la semana previa. Y las alertas siguen en el comparativo anual, pues esos 6.1 millones de la primera semana del 2022 son 250 por ciento superiores a los 2.4 millones de nuevos contagios del 2021 cuando aún no llegaban las dosis a la región.

Y al revisar los picos por país al igual que en Europa siguen los récords, pero en menor medida, pues acá hubo al menos tres países con nuevos máximos México (44,187), Uruguay (9,824) y Paraguay (4,017), pese a que la segunda es una de las del Top 5 regional en inmunización con 76.91 por ciento de la población con ambas dosis, según el recuento de Our World in Data, ya que sólo es superado por Chile, Cuba y Canadá.

A esta situación se suma la crisis en Estados Unidos en donde el asesor epidemiológico de la Casa Blanca, Anthony Fauci, anticipó que casi todo el mundo enfermará por Ómicron, pero que a los vacunados les irá relativamente mejor que a quienes rechazan las dosis anti-Covid, esto con los antecedentes de haber superado al menos dos veces el millón de infecciones diarias en lo que va del año y que en el último balance sumó 908 mil 654 infectados nuevos.

EXIGEN SALIDA DE JOHNSON

Una segunda fiesta en pleno confinamiento durante 2020 empuja la destitución o renuncia del primer ministro británico.

Su disculpa sobre lo que Boris Johnson insiste fue una “reunión laboral” en Downing Street agravó las críticas contra su gobierno por las reiteradas violaciones a las normas sanitarias en contradicción con el sacrificio de la población, que se ha extendido por 18 meses, para detener la pandemia; parlamentarios y ciudadanos tomaron como desafío las declaraciones del mandatario, quien reiteró que estuvo escasos 25 minutos en el evento y que genuinamente creyó que era un tema laboral, el cual ocurrió cinco días después de otra fiesta con el gabinete.

En tanto, medios locales adelantaron que líderes como el laborista, Keir Starmer, y decenas más promueven mociones de censura —para lo que se requiere 54 de más de 300 votos— y otros mecanismos para sacar del gobierno a Johnson, como el que enfrentó su antecesora Theresa May medio año antes de dejar el cargo. Mientras que hay se abrieron investigaciones en la materia para determinar su nivel de responsabilidad, con lo que se eleva la presión para dejar el cargo por su cuenta.