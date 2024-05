Rusia amenaza a Francia previo a Olímpicos

El régimen ruso advirtió a Francia que si persiste en su plan de enviar tropas a Ucrania se convertirá en un “objetivo legítimo” en esta guerra, al denunciar supuestas provocaciones de ese socio.

Pero destaca que el amago ocurre a casi 10 semanas de que París inaugure los Juegos Olímpicos París 2024, lo que pone en alerta a la nación que adelantó que el Kremlin podría tenerlo en la mira.

La vocera de Exteriores de Vladimir Putin, Maria Zajarova, sostuvo que si el mandatario galo, Emmanuel Macron, insiste en el llamado que lanzó desde febrero pasado a potencias y a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de reforzar con soldados a las bases en Kiev los suyos sufrirán las consecuencias, lo que anticipa una escalada por el conflicto que ya rebasó los dos años.

“Si los franceses aparecen en la zona de conflicto se convertirán inevitablemente en objetivos de las fuerzas armadas”, refirió en conferencia al alardear que su ejército responderá a esas tropas si se suman al choque.

Y hasta ironizó que Francia ya conoce el daño que son capaces de causar, en un franco acto de intimidación, luego de que medios rusos revelaran que en el campo de batalla va al alza la cifra de franceses muertos, presuntos voluntarios, ante lo que el Kremlin amagó incluso con usar armas nucleares en un duro mensaje a naciones rivales.

Pese a la acusación rusa de elevar la retórica provocadora y llamar a consultas al embajador galo en Moscú, Pierre Levy, para condenar la postura de su líder, París no respondió a las tácticas del invasor. Pero días antes Macron justificó la insistencia en no desestimar esa posibilidad al recalcar que “Rusia no puede ganar la guerra”, conflicto ante el que abogó por una tregua olímpica en un intento de proteger la justa deportiva que se celebrará entre el próximo 26 de julio y el 11 de agosto y calmar la tensión tanto en Europa como en Medio Oriente, donde Israel combate a Hamas.

En tanto, la Gendarmería Nacional se dijo preparada para garantizar la seguridad de la población y sus invitados.

Aunque admitió que hay un riesgo mínimo y que estos Juegos Olímpicos son un importante reto, el comandante Ghislain Rety declaró que esperan un evento pacífico, pero los suyos mantienen simulacros y ensayos para mejorar la reacción de sus fuerzas y anticipar cualquier incidente o amenaza.

Tan sólo ayer sus equipos tácticos irrumpieron en un edificio en un escenario ficticio de una toma de rehenes, que esperan no ocurra en esta competencia.

Además, Francia desplegará a unos 50 mil policías y soldados en las calles de la capital, colocará en puntos estratégicos a hombres vestidos de civil para no angustiar a los espectadores y hasta instalará a tiradores en tejados de edificios cercanos al río Sena, principalmente durante la ceremonia de inauguración.

Y de acuerdo con agencias la región también contará con ayuda adicional, pues se contempla que agentes extranjeros viajen a la región para sumarse a esta cita, aunque no se revelaron cifras.