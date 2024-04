Rusia con la mira en mando rival

El régimen ruso exigió a Ucrania extraditar al jefe del Servicio de Seguridad de esa nación, Vasili Maliuk, en plena guerra por el atentado terrorista en Moscú.

Sin pruebas de su supuesta participación en la tragedia del Crocus City Hall, el invasor insistió en culpar a ese territorio de perpetrar y ser cómplice del atentado que se acreditó el Estado Islámico (EI) al asegurar, según medios locales, que las investigaciones y todas las huellas de esa agresión conducen a Kiev.

Por ello, pidió a Volodimir Zelenski la entrega inmediata del mando, quien “cínicamente” se atribuyó un atentado en Crimea en 2022, y presuntos aliados detrás del hecho del pasado 22 de marzo así como detener todo acto terrorista en su contra, según un comunicado difundido por el Ministerio de Exteriores.

Proceso en el que el régimen de Vladimir Putin no hace referencia a la guerra con la que Moscú bombardea infraestructura energética y civil rival, matando a miles de civiles desde febrero del 2022, pero sí enlistó otros atentados extremistas de las tropas ucranianas en su contra como el asesinato de Daria Dugina y contra la península ucraniana que el Kremlin se anexó desde 2014.

No obstante, pese a la demanda a más de dos años de ese conflicto, Rusia no adelantó qué medidas tomará si Kiev no extradita a Maliuk, al tiempo que el régimen va por hasta 150 mil reclutas más, gracias a un decreto presidencial, según medios locales.