Rusia realiza ataque con misiles y drones contra Ucrania tras promesa de represalia

Moscú realizó un ataque masivo con misiles y drones en el oeste de Ucrania el domingo, cumpliendo su promesa de tomar represalias por un ataque ucraniano contra un petrolero ruso.

Los fuegos de artillería rusos y ucranianos registrados durante la noche mataron al menos a seis personas, informaron las autoridades.

Por su parte, el segundo aeropuerto más grande de Moscú suspendió brevemente los vuelos la madrugada del domingo luego de un frustrado ataque con drones cerca de la capital rusa.

La fuerza aérea de Ucrania indicó que Rusia lanzó 70 drones y misiles de ataque, incluyendo misiles crucero desde aviones sobre el Mar Caspio y vehículos aéreos no tripulados de ataque Shahed-136/131 de fabricación iraní.

Serhiy Tyurin, subjefe de la administración militar de la región ucraniana de Jmelnitsky, dijo que tres series de misiles impactaron en el área de Starokonstantinov, dañaron infraestructura y provocaron un incendio en un almacén. Las autoridades creen que el ataque tenía como blanco al aeródromo de la ciudad.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy dijo que las instalaciones del fabricante de motores para aeronaves Motor Sich en la región de Zaporiyia también fueron atacadas.

La respuesta rusa se registró después de un ataque con aviones no tripulados ucranianos contra un petrolero ruso en el Mar Negro cerca de Crimea el viernes por la noche. Ucrania también atacó un importante puerto ruso con drones ese mismo día.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, condenó lo que llamó un "ataque terrorista" ucraniano contra un barco civil en el estrecho de Kerch.

"No puede haber justificación para tales acciones bárbaras, no quedarán sin respuesta y sus autores y perpetradores serán inevitablemente castigados", publicó Zakharova en la aplicación de mensajería Telegram.

Un funcionario del Servicio de Seguridad de Ucrania confirmó a The Associated Press que un avión no tripulado ucraniano cargado con 450 kilogramos (992 libras) de explosivo impactó al buque cisterna que transportaba combustible para las fuerzas rusas. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar en público.

La Agencia Federal de Transporte Marítimo y Fluvial de Rusia publicó en Telegram que, aunque el dron abrió un agujero en la sala de máquinas del petrolero, no hubo víctimas entre los 11 miembros de la tripulación.

Dos de las seis muertes ocurridas durante la noche del domingo se registraron durante un ataque aéreo ruso en la región ucraniana de Kharkiv, según el jefe de la administración militar regional local, Oleh Syniehubov. Otras cuatro personas resultaron heridas.

Zelenskyy dijo que una bomba guiadaimpactó un centro de transfusión de sangre en el distrito de Kupyan del área a última hora del 5 de agosto.

"Este crimen de guerra por sí solo dice todo sobre la agresión rusa" , escribió Zelenskyy en las redes sociales. "Derrotar a los terroristas es una cuestión de honor para todos los que valoran la vida".

Los intensos bombardeos continuaron a lo largo de la línea del frente en el este de Ucrania mientras Kiev avanza con su contraofensiva en curso.

