Señalan hackeo chino a teléfonos de Trump y Vance

Piratas informáticos chinos que participaron en una operación de espionaje más amplia apuntaron a teléfonos celulares utilizados por el candidato presidencial republicano Donald Trump, su compañero de fórmula, James David Vance, y personas asociadas con la campaña demócrata de Kamala Harris, informaron ayer tres personas familiarizadas con el asunto a la agencia AP.

No quedó claro de inmediato a qué datos se pudo acceder, pero las autoridades estadounidenses siguen investigando, de acuerdo con los testimonios, que no estaban autorizadas a comentar públicamente la investigación en curso y hablaron bajo condición de anonimato.

En un comunicado, el FBI no confirmó la identidad de ninguno de los objetivos potenciales, pero dijo que estaba investigando “el acceso no autorizado a la infraestructura de telecomunicaciones comerciales por parte de actores afiliados a la República Popular China”.

El New York Times fue el primero en informar que Trump y Vance habían sido blanco de ataques y agregó que la campaña fue informada esta semana del suceso.

La embajada china en Washington informó ayer que no estaban familiarizados con los detalles y no podían hacer comentarios, pero sostuvo que China es víctima rutinariamente de ciberataques y se opone a la actividad.

“Las elecciones presidenciales son asuntos internos de Estados Unidos. China no tiene intención de interferir en las elecciones estadounidenses y no lo hará. Esperamos que la parte estadounidense no haga acusaciones contra China en las elecciones”, afirmó en un comunicado.

El portavoz de la campaña de Donald Trump, Steven Cheung, no ofreció detalles sobre la operación china, pero emitió un comunicado en el que acusaba a la campaña de Harris de haber envalentonado a adversarios extranjeros, incluidos China e Irán. Por su parte, Donald Trump no respondió a las preguntas que le hicieron sobre si su teléfono había sido hackeado por China cuando salía de un evento en Texas.