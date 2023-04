Siguen las protestas contra Macron; “Spiderman francés” lo desafía y cientos lo abuchean

El “Spiderman francés” escaló un rascacielos en París en rechazo a la reforma a pensiones que recientemente promulgó el presidente francés, Emmanuel Macron.

Alain Robert, una figura pública reconocida por escalar todo tipo de edificios del país, protestó contra la medida que retrasa dos años la jubilación de los trabajadores en el país y recalcó luego de llegar al techo del Tour Alto uno de los inmuebles más emblemático de la capital —de 38 niveles— que con este acto muestra su respaldo a quienes están en contra del cambio a pensiones, al pasar de 62 a 64 años la edad para el retiro.

Incluso, el hombre de 60 años invitó a Macron a igualar sus acrobacias al “escalar sin red de seguridad” , al bajar a la Tierra, según declaraciones obtenidas por Reuters, pues confesó que debido al plan de Macron tendrá que seguir escalando por más años.

Su acto le valió los aplausos de los presentes no sólo por el riesgo de trepar sin ayuda ni soportes de seguridad sino por el desafío contra el president e mientras siguen las protestas en varias ciudades del país por la inconformidad que los obliga a trabajar más años para alcanzar una pensión justo y lograr los meses de cotizaciones requeridos.

Lo abuchean en evento público



Cientos de opositores abuchearon al presidente en su primer acto público tras promulgar la nueva reforma de pensiones y hasta le exigieron renunciar por el golpe a la clase trabajadora.

El mandatario se presentó en Alsacia para visitar una fábrica, punto en donde cientos de disidentes se dieron cita para externarle su repudio por el cambio laboral; sin embargo, el mandatario reiteró que asumirá el rechazo de una medida que era necesaria.

Incluso, comentó ante la prensa que ya ha enfrentado a público mucho peor, en referencia a los Chalecos Amarillos que también se quejaron de su gestión en 2018 , con las mayores protestas durante su primer mandato.

Asimismo, Macron dijo que las protestas no generaran ningún cambio y minimizó las movilizaciones como los recientes cacerolazos en su contra al puntualizar que duchas acciones no inciden en el futuro del país ; incluso, propuso a estos sectores a reanudar el diálogo, pero los trabajadores y sindicatos rechazaron su propuesta al señalar que no lo escuchará pues su intención sólo es convencerlos sobre esta reforma.

Síguenos también en Google News

FBPT