Simpatizantes de Trump responden a su llamado y aumentan las alertas

Decenas de simpatizantes del expresidente estadounidense Donald Trump atendieron sus llamados a movilizarse en Mar-a-Lago, donde se encuentra la mansión del republicano, mientras las autoridades refuerzan la seguridad del Tribunal de Manhattan que lleva su caso.

En videos compartidos por seguidores y medios de comunicación se observa a un grupo numeroso de trumpistas para mostrar su apoyo a quien busca la presidencia.

Algunos ondean banderas con el rostro de quien hace unos días alertó, a través de sus cuentas de redes sociales recuperadas, que esta misma semana podría ser detenido mientras otros sostienen pancartas en apoyo a su posible candidatura presidencial y con frases alusivas al magnate, mientras sigue en el ojo del huracán, pues el supuesto pago para silenciar a la actriz porno Stormy Daniels, con quien presuntamente sostuvo una relación, es sólo una de las varias investigaciones que hay en su contra como el mal manejo de documentos confidenciales y su participación en el asalto al Capitolio.

Desde temprano, a las afueras de Mar-a-Lago, la residencia del expresidente Donald Trump en Palm Beach, se observan vehículos con banderas en apoyo al magnate en medio de la investigación de un juzgado en Nueva York en su contra https://t.co/CXyaotioAD pic.twitter.com/mHzog6kxxh — NTN24 (@NTN24) March 21, 2023

En tanto, Trump solicitó a sus seguidores y posibles votantes firmar una carta de “defensa pacífica” en contra de las intentos de detención , al señalar que este apoyo es una manera de mostrar a sus rivales que enfrentarán a las “fuerzas sombrías”, al insistir que es víctima de una persecución política, esto mientras mantiene su campaña para convertirse en el candidato republicano. Dicha versión fue respaldada por su rival político el gobernador de Florida, Ron de Santis, quien también aspira a ser el candidato presidencial, al señalar que el caso del supuesto soborno no es más de un “circo fabricado”.

En medio de estas acciones, un gran jurado determinará si se procesa o no al exmandatario por supuestamente silenciar a la estrella porno Daniels con un monto de 130 mil dólares supuestamente para no afectar su imagen durante las elecciones del 2016 y ante las declaraciones de Trump las autoridades reforzaron la seguridad en el recinto para evitar incidentes, pues no descartan actos violentos como los ocurridos en el Capitolio en 2021.

Ya empiezan a colocar barricadas de acero frente a la corte criminal de #Manhattan por el caso y posible orden de arresto de DONALD TRUMP!⚠️ pic.twitter.com/wYsYz0Wk9t — CARLOS AGUIAR.geopolítica 🌐™️®️! (@aguiar_tm) March 20, 2023

Síguenos también en Google News

FBPT