Sobrevivientes de masacre de Hamas en Israel exigen ayuda; revelan que suman varios suicidios

Sobrevivientes de la masacre de Hamas en Israel pidieron a las autoridades mayor acompañamiento al revelar que decenas de víctimas se han suicidado luego de que lo vivieron el 7 de octubre del 2023.

Asistentes al festival Super Nova, evento en el que la resistencia islámica asesinó a cientos de personas y secuestró a la mayoría de rehenes, admitieron que la tragedia aún los acompaña, pues calculan que 50 personas pusieron fin a su lucha, de acuerdo con información publicada por los diarios Jerusalem Post y Enlace Judío, cifras que rechazó el Ministerio de Salud al sostener que sólo registran una decena de casos.

Durante un debate con el Comité de Salud del Parlamento o Kneset, algunas víctimas relataron sus propias batallas para tratar de superar lo que vivieron cuando terroristas irrumpieron en el país y asesinaron a sus amigos y conocidos, tema en el que Na’ama Eitan reconoció que sin tratamiento psicológico ni si quiera podría hablar de ese momento.

Ante legisladores, el joven abundó en las luchas individuales, pues a más de 190 días del trauma algunos de sus amigos “aún no se han levantado de la cama y no han recibido respuesta” en un fuerte reclamo a las autoridades sanitarias.

Incluso, precisó que aunque él creía que estaba bien, fue un análisis médico el que evidenció lo contrario, pues su frecuencia cardiaca estaba fuera de parámetros y casi no dormía, pues su promedio de sueño era de sólo dos horas al día.

Mientras que Nasa, otro sobreviviente, comentó que no han retomado su vida al 100 porque muchos no pueden trabajar debido a que los recuerdos los abruman y, lamentablemente, no les dan cita para evaluar su estado mental.

JVR