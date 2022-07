Superan 1 de 3 países meta Covid de la OMS

Sólo más de 60 naciones superaron la meta de 70 por ciento de vacunación anti-Covid en el primer semestre del año, fecha que la Organización Mundial de la Salud (OMS) puso como plazo para que todas las naciones alcanzaran ese nivel.

Pese a la insistencia de redoblar el apoyo a las naciones de bajos recursos, a nivel mundial son más las que están por debajo de esta apuesta, mientras que algunos gobiernos continúan con la aplicación de terceras dosis y Estados Unidos, México, España e Israel ya ofrecen una cuarta para personas de riesgo, mayores de 60 o con comorbilidades.

Dichas cifras representan que sólo una de cada tres naciones llegó a la meta que el organismo creyó alcanzar a mitad de año, mientras persiste el objetivo de lograr el nivel máximo al cerrar el año.

Y es que a finales de 2021, cuando decenas de naciones africanas no superaban ni 10 por ciento de inoculación total, el líder de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, llamó a seguir impulsando la protección con miras a esta meta, pues las anteriores fueron de 10 y 40 por ciento. Seis meses después, el panorama no cambió, 18 naciones tienen el más bajo nivel, de acuerdo con registros actualizados de Our World in Data.

Gráfico

De ellos, 14 se ubican en África y el de menor protección sólo contabiliza 0.12 por ciento, lo que evidencia la desigualdad para adquirir vacunas, pese al respaldo de la plataforma Covax y los llamados también de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En torno al acceso a las vacunas, destaca que por nivel económico los países de recursos altos y medio altos ya superaron este margen con esquema completo de doble dosis, mientras que los de nivel medio bajo apenas pasan de la mitad, con 54 por ciento, mientras los menos favorecidos alcanzan un ligero 14 por ciento. El director del organismo recordó que este nivel está muy por debajo, pese a que suman más de mil 200 millones de inyecciones aplicadas.

Este panorama refleja que los países más avanzados rebasan por más de cinco veces el nivel de los que han recibido más dosis por ayuda humanitaria que por recursos propios.

Gráfico

En medio de esta lucha por llevar fármacos a zonas con más riesgo, debido a las condiciones precarias de salud, la OMS advirtió que la situación podría registrar un nuevo repunte, pues cuando naciones creían superada la pandemia ésta provoca nuevas oleadas y tan sólo en la última semana a nivel internacional se reportó un alza de 18 por ciento en los contagios, en comparación con el periodo previo, evidenciando que la reducción de medidas sanitarias lleva a escenarios que veían superados, debido al auge de los linajes de Ómicron, BA.4 y BA.5, presentes en más de 100 naciones.

Al respecto, Adhanom recalcó que la capacidad de mutación sigue siendo una gran “amenaza”, incluso, pese a los biológicos, pues éstos ayudan a que la enfermedad sea menos severa, pero aún persiste el riesgo de muerte.

Asimismo, indicó que tres regiones, entre ellas América, son las que más decesos registraron durante este plazo, por lo que reiteró que no se deben confiar, pues en Medio Oriente el incremento de mortandad por el coronavirus subió casi 50 por ciento, rango en el que le sigue Asia, donde se ubica Norcorea. Dicha nación dio cuenta apenas este año de los primeros casos de la infección, mismos que ha tratado sin vacunas, al catalogarlos como enfermedades respiratorias y estomacales poco comunes.